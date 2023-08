Delivery Hero: Marktteilnehmer kapitulieren!

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der operative Cashflow des Essenslieferdienstes liege über den Erwartungen, die Bruttomarge etwas darunter. Die Marktteilnehmer sehen dies anders und sorgten am gestrigen Handelstag für einen Abverkauf im Ausmaß von über 10 Prozent. Dabei hat der Essenslieferdienst im ersten Halbjahr deutlich weniger Verlust gemacht. Von Januar bis Juni sammelte sich unter dem Strich ein Fehlbetrag von gut 832 Millionen Euro an – nach knapp 1,5 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum, wie der international tätige MDax-Konzern aus Berlin am gestrigen Mittwoch mitteilte. Analysten hatten sich allerdings im Durchschnitt ein kleineres Minus von knapp 570 Millionen Euro erhofft. Bereits zu Monatsbeginn hatte das Management Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und seinen Umsatzausblick nach oben gehievt.

Zum Chart

Am Tag nach der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal 2021 am 11. Februar 2022 beschleunigte sich der Abverkauf. Die Aktie schloss mit 46,49 Euro letztlich gut 30 Prozent im Minus. Zur Einordnung der Relationen lag das All Time High von Anfang Januar 2021 bei 145,40 Euro. Nach dem Kurseinbruch vom 11. Februar setzte sich der Abwärtstrend fort und drehte erst am partiellen Tief bei 23,88 Euro am 12. Mai 2022. In der Spitze beläuft sich das Minus auf knapp 84 Prozent. Seit Anfang Juni 2022 hat sich eine Seitwärtsrange herausgebildet, die gegenwärtig noch intakt erscheint und vom Support bei 30,09 Euro und vom Widerstand bei 55,01 Euro begrenzt wird. Am gestrigen Handelstag nach der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal 2023 sackte der Kurs um über 10 Prozent in Richtung Support bei 30,09 Euro ab. Aus heutiger Sicht könnte der Supportbereich zwischen 30,09 und 27,01 Euro halten. Bei Betrachtung der Kennzahl KGV muss man konstatieren, dass erst ab 2025 Gewinne geplant sind und das erwartete KGV 2025 bei aktuell 119,11 liegt. Nachdem es sich um eine Einschätzung der ferneren Zukunft handelt, kann sich dieser Wert ändern.