ROKU - Das dürfte Cathie Wood freuen

Die Roku-Aktie ist die zweitgrößte Position nach Tesla in dem Ark-Innovation-ETF von Catherine (Cathie) Wood. Die Aktie markierte nach einer langen Rally im Februar 2021 ein Hoch bei 486,72 USD und bildete danach ein Doppeltop aus. Diese Topformation war der Ausgangspunkt für eine massive Abwärtsbewegung, die zu einem Tief bei 38,26 USD im Dezember 2022 führte.

Seit diesem Tief befindet sich die Aktie wieder in einer Aufwärtsbewegung. Zunächst kletterte der Wert auf 76,62 USD. Dieses Hoch durchbrach er Ende Juli, was zu einem Anstieg an das log. 38,2% Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch führte. Dieses Retracement war eine zu hohe Hürde. Die Aktie setzte auf das Zwischenhoch bei 76,62 USD bzw. den EMA 50 (Wochenbasis) zurück. Von dort aus zieht die Aktie in der laufenden Woche wieder an.

Gestern habe ich in meinem Musterdepot „Active Trading“ eine Position in dem Hebelzertifikat mit der ISIN: DE000HS1KL04 von der HSBC eröffnet. Aktuell liegt die Position knapp 20 % im Plus. Wie ich diese Position weiter manage, könnte ihr in stock3 Trademate erfahren.

Rally erst am Anfang

Die Roku-Aktie könnte von hier aus zu einer größeren Rally ansetzen. Diese Rally könnte zu Gewinnen in Richtung 101,43 USD, 128,34 USD und später sogar an den Widerstandsbereich um 176,55-185,17 USD führen.

Ein Wochenschlusskurs unter dem Aufwärtstrend seit Dezember 2022 bei aktuell 64,62 USD wäre allerdings ein klares Verkaufssignal und würde auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 38,26 USD hindeuten.

Fazit: Die Roku-Aktie steht vermutlich am Beginn einer größeren Rally.

