BEFESA - Ein "Leckerbissen" für spekulative Investoren?

BEFESA S.A. - WKN: A2H5Z1 - ISIN: LU1704650164 - Kurs: 34,480 € (XETRA)

Wer auf der Suche nach einem antizyklischen Turnaround-Kandidaten ist, könnte einen Blick auf die Befesa-Aktie werfen. Mit dieser würde man sich gleichzeitig eine gute Portion Volatilität ins Depot holen, wie die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigte. Schwankungen von 50 bis hin zu 200 % waren keine Seltenheit, wobei ab Mitte 2022 die Bären übergeordnet dominierten.

Volatil ging es aber auch in dieser übergeordnet bärischen Phase ab 2022 zu. Im vergangenen Oktober startete eine dynamische Kaufwelle bis auf 56 EUR, nur um dann erneut den Rückwärtsgang einzulegen und fast genauso schnell wieder zurück auf das Ausgangsniveau zu fallen. Hier konnte sich im Sommer der Kurs ab ca. 32 EUR und damit knapp oberhalb des letzten Tiefs bei 29,04 EUR stabilisieren. Der damit verbundene Rallyversuch ist Anfang August jedoch noch nicht geglückt. Seit Mitte/Ende August läuft jedoch ein neuer Rallyversuch. Dieser sieht aktuell vielversprechend aus. Man konnte nicht nur wieder in die Konsolidierung vom Juni/Juli zurückkehren, sondern nähert sich jetzt auch der oberen Widerstandszone an.

Von jetzt an nur noch aufwärts?

Ausgehend von diesen charttechnischen Strukturen ergibt sich für die Befesa-Aktie eine höchst interessante Konstellation. Historisch gesehen notiert die Aktie immer noch in der Nähe ihrer Tiefs. Dort zeigen sich kurzfristig bullische Strukturen. Können sich dieses durchsetzen, wären zunächst Gewinne auf 38 EUR und langfristig eben auch auf 52-56 EUR und darüber hinaus möglich.

Auf der anderen Seite bleibt natürlich klar festzuhalten, dass die übergeordneten Strukturen seit Ende 2021 immer noch bärisch sind (siehe Chart oben). Damit muss die Idee einer Investition als spekulativ eingeordnet werden. Wichtig wäre in diesem Zusammenhang, dass die Aktie kein neues Tief unterhalb von 30,72 EUR mehr erreicht und auf der anderen Seite möglichst schnell 36-38 EUR überwindet.

Fazit: In der BEFESA-Aktie ergibt sich momentan eine sehr spekulative, aber interessante Idee als Investor. Bei einer ausgeglichenen Wahrscheinlichkeit zielt diese Idee auf ein starkes CRV ab. Setzt sich das Set-up durch, locken auf Sicht der nächsten Monate Gewinne von 50 bis 60 %. Dabei sollten jedoch zwischenzeitliche Konsolidierungen und kleinere Korrekturen eingeplant werden.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)