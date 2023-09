Kursexplosion bei Dell | US-Arbeitsmarkt kühlt ab. Risiko von Zinsanhebungen sinkt.

Der US-Arbeitsmarkt ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Es wurden zwar mehr Jobs geschaffen als erwartet, wobei die Daten der beiden Vormonate stärker gesenkt wurden. Dass die Arbeitslosenrate von 3,5% auf 3,8% gestiegen ist, dürfte zudem die Notenbank beruhigen und Raum geben das Ende der Zinsanhebungen einzuläuten. Was der Wall Street ebenfalls hilft, sind die robusten Quartalszalen von Dell, MongoDB und Lululemon. Seit 1928 tendiert der letzte Handelstag vor dem Labor-Day-Feiertag an der Wall Street übrigens in 69% der Fälle freundlich.



00:00 - Intro

00:18 - US Arbeitsmarkt Daten LIVE

05:15 - Reaktion auf Arbeitsmarktbericht | Volatilität

07:51 - J.P. Morgan hebt Prognosen für Konjunktur an

09:05 - Quartalszahlen (u.a. Salesforce, Dell, Intel, MongoDB, Nutanix)

10:30 - HP Enterprise | CrowdStrike

10:45 - Dell

12:19 - MongoDB | Nutanix

13:45 - Nasdaq | Broadcom

15:00 - Lululemon

16:08 - Tesla | Automobilgewerkschaften | Stellantis

18:05 - Disney

18:36 - Börsengang Arm | Nvidia | AMD

20:11 - China

22:55 - Ausblick auf nächste Woche (u.a. Analystenkonferenzen, EZB)



