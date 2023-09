TESLA senkt die Preise - Kommt die Aktie unter Druck?

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 258,080 $ (Nasdaq)

Der Preiskampf bei Elektroautos geht weiter. Erneut senkt Tesla seine Preise in China. Bereits vor zwei Wochen passte Tesla die Preise für das Modell S und X an. Jetzt legt man noch einmal nach. Für das Modell S verlangt Tesla nun 698.900 Yuan nach zuvor 754.900 Yuan. Ein Modell X kostet nach der jüngsten Preissenkung noch 738.000 Yuan. Vor zwei Wochen waren es noch 836.900 Yuan. Damit treibt Tesla den Preiskampf in China aktiv weiter voran, um seine Position gegenüber den Mitbewerbern wie Volkswagen (letzte Analyse hier) zu verbessern.

Aktionäre vorsichtig optimistisch

An der Börse wird dieses Verhalten natürlich engmaschig verfolgt. Während im Juli und Anfang August die Skepsis überwog, kam es in den vergangenen beiden Wochen zu kurzfristigen Gewinnen. Die Bullen haben den großen Supportbereich bei 212,50 USD gekauft und dies relativ eindrucksvoll. Die Aktie ging gestern bei 258,08 USD aus dem Handel und im frühen vorbörslichen Freitagshandel notiert die Aktie selbst nach den jüngsten News nur leicht unterhalb dessen.

Mit Blick auf die kommenden Tage bzw. Wochen könnte man den Käufern einen gewissen Vorteil einräumen. Trifft dies zu, wären Gewinne auf 285 bis knapp 300 USD und damit an den dortigen Widerstandsbereich möglich.

Wie volatil wird es?

Ein großes Fragezeichen dabei bleibt die Volatilität. Im Grunde geht es darum, unter welchen Schwankungen die oben genannten Ziele abgearbeitet werden. Technisch gesehen liegt ein erster Support bei ca. 239 USD gefolgt von ca. 228,50 USD. Mittelfristig ist hingegen erst der Preisbereich ab 212,50 USD wichtig. Damit liegt die Basis für mögliche Konsolidierungen und Korrekturen zwischen 7 und mehr als 15 % und das ist sicherlich keine Kleinigkeit. Wie viel man davon ausnutzen möchte, könnte man in den nächsten Tagen live erfahren, denn mit den gestrigen Kursgewinnen erreicht Tesla einen Widerstandsbereich.

Fazit: Oberhalb von 212,50 USD hat die Tesla-Aktie durchaus Chancen zum Sommerhoch. Zum aktuellen Kurs bei ca. 258 USD drängen sich jedoch keine zwingenden Käufer auf. Interessanter wäre eine kurzfristige Konsolidierung bzw. Korrektur. Dabei könnten den Bullen die Unterstützungen bei 239 bzw. 228,50 USD helfen. Einen längerfristigen Blick auf die Tesla-Aktie gibt es hier: Tesla im Big Picture!

