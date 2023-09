DAX: Zurückhaltend

Der Deutsche Aktienindex DAX hat am Montag ohne die Hilfe der US-Börsen einmal mehr versucht, das Niveau von 16.000 Punkten zu knacken, musste sich aber dem Abgabedruck am Nachmittag geschlagen geben und setzte exakt auf den 50-Tage-Durchschnitt zurück. Noch etwas Luft auf der Unterseite besitzt das Barometer aber, bevor Käufer wieder intervenieren sollten, um nicht ein mögliches Trendwendemuster zu beschädigen.

Weiterhin wird ein Rücklauf an 15.706 Punkte und damit einen seit Mitte August bestehenden Aufwärtstrend favorisiert. Sollten Käufer dann in Erscheinung treten und mindestens Tagesschlusskurse oberhalb von 16.060 Punkten etablieren, würde aus der Kursentwicklung seit Anfang August eine inverse SKS-Formation mit Kurspotenzial an 16.200 bzw. 16.290 Punkte hervorgehen.

Ein direkter Turnaround mit einem Anstieg über die genannten Marken würde dagegen vorzeitig das bullische Szenario aktivieren. Sorgen sollten sich Investoren allerdings unterhalb von 15.662 Punkten machen, dies würde nämlich Rückschlüsse auf einen erneuten Rücklauf zurück in den Bereich der Sommertiefs um 15.456 Punkten erlauben zu ziehen.

Der Dienstag steht einmal mehr im Rampenlicht der Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor, den Anfang hat China in der Nacht gemacht. Zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr ziehen Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und die EWU nach. Um 11:00 Uhr werden europaweite Erzeugerpreisen aus Juli gemeldet, bevor es am Nachmittag mit vereinzelten Nachrichten aus den USA weitergeht.