China weitet Restriktionen für iPhone-Käufe aus | Amazon droht Klage

Der Gegenwind an der Wall Street hält an, wobei wir eine Stabilisierung bei den Renditen der Staatsanleihen, beim US-Dollar und den Ölpreisen sehen. United Air, Alaska Air und Southwest Air warnen vor dem Opening vor den gestiegenen Kosten für Treibstoff. Apple hat durch eine Story im Wall Street Journal etwas Gegenwind. China habe staatliche Mitarbeiter aufgefordert auf die Nutzung des iPhone und anderer ausländischer Smartphones einzustellen. Eine gewaltige Schlagzeile, obwohl diese Restriktionen seit geraumer Zeit etabliert sind, und nur leicht ausgeweitet wurden. Die Meldung, dass die US-Wettbewerbsbehörde plant diesen Monat eine Klage gegen Amazon zu erheben, ist im Grunde auch nicht neu. Dabei geht es vor allem um das Einzelhandelsgeschäft und nicht den AWS Cloud-Bereich. Roku profitiert heute Morgen von einer Ausweitung der Sparmaßnahmen. Zscaler kann die nachbörslichen Kursgewinne in Folge der soliden Quartalszahlen und Aussichten nicht halten und tendiert etwas schwächer.



