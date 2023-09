ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,80 Euro belassen. Analyst Akhil Dattani verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms und von Dividenden bei T-Mobile US. Die US-Tochter der Telekom sei damit nicht mehr nur "reines Wachstum, sondern Wachstum plus Value". Die T-Aktie selbst bleibt für Dattani außerdem ein "Top Pick" im Sektor./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2023 / 23:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2023 / 00:15 / BST

