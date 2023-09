DAX: Bullen drohen zu scheitern

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat seine Prognosen für die deutsche Konjunktur erneut gesenkt, nun gehen die Ökonomen beim Bruttoinlandsprodukt von 0,5 Prozent weniger aus. Währenddessen verlor der DAX in Folge an Wert und droht weiterhin eine hoffnungsvolle, inverse SKS-Formation noch zu negieren.

Dabei ist die Kursentwicklung am Mittwoch denkbar knapp verlaufen, trotz gewisser Gegenkonter der Käufer während des Handelstages. Ein Blick in Übersee auf die USA zeigt eine Ausweitung der Verluste, was den DAX am Donnerstag ebenfalls wieder mit nach unten ziehen könnte.

Demnach können die nächsten Ziele bei 15.631 und 15.578 Euro angepeilt werden. Ein bullisches Szenario für das Leitbarometer kann dagegen erst oberhalb von 16.060 Punkten ausgerufen werden, in diesem Fall könnten wäre ein Anstieg zurück an 16.200 und darüber an 16.290 Punkten denkbar.

Erste Wirtschaftsdaten hat China in der Nacht zum Donnerstag mit seinem Handelsbilanzsaldo per August vorgelegt, Japan den Index der Frühindikatoren. Deutschlands Zahlen zur Erzeugung im produzierenden Gewerbe stehen in wenigen Minuten auf der Agenda, um 8:45 Uhr meldet Frankreich sein Handelsbilanzsaldo aus Juli, um 10:00 Uhr zieht Italien mit Einzelhandelsumsätzen aus Juli nach.

Um 11:00 Uhr stehen europaweit Erwerbstätigenzahlen aus Q2 sowie das BIP Q2 (2. Veröffentlichung) auf der Agenda. Wie gewohnt werden zu 14:30 Uhr Erstanträge und fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche vorgelegt, zeitgleich rücken noch Zahlen zur Produktivität ex Agrar Q2 und die Lohnstückkosten Q2 (endgültig) in den Fokus.