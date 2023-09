DEUTSCHE TELEKOM - Zeit, in der Aktie aktiv zu werden!?

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 19,942 € (XETRA)

Der August war für Anleger in der Telekom-Aktie ein durchwachsener Monat. Zunächst dürften sich Investoren einige Sorgen gemacht haben, denn der Kurs fiel in der ersten Monatshälfte unter den wichtigen Unterstützungsbereich bei 18,72 EUR zurück. Der dortige Ausbruch nach unten entpuppte sich anschließend jedoch als Fehlsignal. Seitdem dominieren wieder die Käufer das Kursgeschehen und mit ihnen erreicht die Aktie jetzt den zentralen Widerstandsbereich um 20 EUR. Damit wird es Zeit, sich die Telekom-Aktie noch einmal genauer anzuschauen.

Gewinne mitnehmen?

Charttechnisch gesehen bewegt sich die Deutsche-Telekom-Aktie seit Juni in einer Range. Nachdem die Unterseite dieser getestet wurde, schauen die Bullen nun im oberen Widerstandsbereich bis hin zu ca. 20,155 EUR nach. Ein kleiner Ausbruch darüber ist durchaus möglich, letztlich läuft die Aktie dort jedoch Gefahr, die Richtung zu ändern. Trifft dies zu, wären Abgaben in Richtung 19,40 EUR und später auch wieder 18,72 EUR einzuplanen.

Wer in der Aktie investiert ist, sollte also das Kursgeschehen jetzt engmaschig verfolgen und eventuell auch über Gewinnmitnahmen nachdenken. Um weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 21,20 EUR freizumachen, müsste der Widerstandsbereich um 20,155 EUR nachhaltig überwunden werden. Dafür sind in meinen Augen drei Phasen zu absolvieren. In der ersten kommt es zum bullischen Ausbruch über den Widerstand, anschließend zu einem Pullback und in der dritten Phase zu einem neuen Hoch. Diese Struktur ist in meinen Augen nötig, um einen neuen Aufwärtstrend auszurufen. Sollte es hingegen nur zu einem Ausbruch über 20,155 EUR kommen, könnte es sich dabei auch um eine überschießende Erholung innerhalb der Range handeln.

Fazit: Die Deutsche-Telekom-Aktie läuft auf eine wichtige Entscheidungszone zu. Kurzfristig orientierte Trader könnten hier über Gewinnmitnahmen aus dem laufenden Aufwärtstrend nachdenken. Bei einer kleineren Topbildung böten sich sogar wieder Shortpositionen an. Erst wenn es gelingt, nachhaltig über 20,155 EUR auszubrechen (siehe oben) eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial auf 21,20 EUR und vielleicht sogar wieder auf 22 EUR bzw. zum Jahreshoch. Aus Anlegersicht ist die Aktie für mich momentan eine Halteposition. Eine direkte Aktion drängt sich meiner Meinung nach nicht auf. Hier wird man einfach die Entscheidung um 20,155 EUR abwarten müssen.

Tägliche Trading- und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen- und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Deutsche Telekom AG

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)