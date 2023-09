Mercedes Benz: Es droht ein weiterer Abschwung

Die Aufwärtsdynamik ausgehend von den Corona bedingten Tiefs von 17,45 auf 77,90 Euro bis Anfang 2022 hat sichtlich abgenommen, die letzten Monate über tendierte Mercedes-Benz in einer groben Seitwärtsphase. In diesem Jahr etablierten Investoren um 76,00 Euro ein Doppelhoch und drückte das Papier zunächst in den Bereich der Maitiefs von 64,51 Euro talwärts. Sollte diese Unterstützung zu Bruch gehen, würde dies eine weitere Verkaufswelle auslösen und sich für ein kurzzeitiges Investment auf der Unterseite qualifizieren.

38,2 % Fibo futsch

Tagesschlusskurse unterhalb von 64,51 Euro würden bei Mercedes-Benz weitere Verlust auf 61,66 und darunter glatt 60,00 Euro auslösen können, am letzten Ziel träfe das Papier zusätzlich auf den EMA 200, der stabilisierend einwirken dürfte. Sollte dagegen ein unerwarteter Sprung mindestens über 69,27 Euro gelingen, könnte noch einmal Anlauf auf die Kursspitze aus Ende Juli bei 73,70 Euro genommen werden. Wahrscheinlicher ist jedoch das Abwärtsszenario, auch aus Gründen der charttechnischen Wellentheorie.