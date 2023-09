MERCEDES-BENZ - Großes Verkaufssignal pünktlich zur IAA?

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 65,800 € (XETRA)

Kurz- bis mittelfristig betrachtet befindet sich die Aktie von Mercedes-Benz in einer prekären Situation: Denn nach dem starken Anstieg der Jahre 2020 und 2021 folge auf das Rallyhoch bei 91,63 EUR im vergangenen Jahr eine deutliche Korrektur, die allerdings mit einem Doppelboden an der Unterstützung bei 50,19 EUR beendet wurde.

Die seither laufende Aufwärtsbewegung hätte das Zeug, den mittelfristigen Aufwärtstrend der Aktie fortzusetzen und sogar das 2021er-Hoch zu erreichen. Wäre da nicht das bärische Doppeltop, das sich in den ersten sechs Monaten dieses Jahres auf Höhe von 76,00 EUR gebildet hatte (vgl. orange Markierung im Wochenchart der Mercedes-Aktie).

Mercedes-Benz Chartanalyse (Wochenchart)

Das Damoklesschwert

Nach dem zweiten Scheitern an der Hürde bei 75,92 EUR fiel die Merccedes-Benz-Aktie in den letzten Wochen wie erwartet in einem Abwärtstrendkanal an den Ausgangspunkt der Erholung seit Mai zurück und nähert sich damit bedrohlich der Unterstützung, die das Doppeltop aktivieren würde. Und als wäre dies nicht genug, wurde zuletzt auch die Unterseite des Kanals durchbrochen und der Abverkauf weiter beschleunigt.

Fällt die Aktie von Mercedes-Benz jetzt also unter die Supportmarken bei 64,97 und 64,51 EUR, wäre das große Doppeltop aktiviert und damit auch die Chance auf eine Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends vorerst vergeben. Gleichzeitig wäre ein übergeordnetes Verkaufssignal gebildet, das die nächsten Wochen bestimmen dürfte. Ein erstes Ziel der zu erwartenden Verkaufswelle liegt bei 61,75 EUR. Knapp darunter könnte die Unterstützung bei 60,72 EUR für eine kurze Erholung sorgen. Aufgrund der Dimension des Verkaufssignals wäre allerdings ein Kursrutsch bis 56,25 EUR auf Sicht der kommenden Wochen wahrscheinlich.

Die Chance der Bullen auf eine "Trendwende in letzter Sekunde" ist dagegen gering. Hierfür müsste die Aktie nicht nur die 64,51-EUR-Marke verteidigen, sondern auch rasch wieder über das Zwischentief bei 68,77 EUR ansteigen. Allerdings warten bei rund 71,00 EUR bereits die nächsten Hürden.

Charttechnisches Fazit: Mit einem Bruch des Zwischentiefs bei 64,51 EUR wäre bei der Mercedes-Benz-Aktie ein weitreichendes Verkaufssignal aktiviert. In der Folge dürfte der Kurs bis 60,72 und später auf 56,52 EUR fallen.

Mercedes-Benz Chartanalyse (Tageschart)

