Trading-Chance Carl Zeiss Meditec: Jetzt Short-Gewinn kassieren und drehen?

Werbung

Als wir am 19. April an dieser Stelle einen Short-Trade auf die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Carl Zeiss vorstellten, schrieben wir, dass die 100 Euro-Marke wieder ins Blickfeld geraten könnte. Mittlerweile ist diese Marke weit unterboten. Es ist langsam Zeit, die hohen Baisse-Gewinne zu sichern … und wer es gern spannend mag, würde jetzt auf die Gegenrichtung setzen: Eine Trading-Chance Long!

Noch zu Jahresbeginn waren sehr viele Investoren und Experten in dieser Hinsicht einer Meinung: Die Medizintechnikbranche ist ein Wachstumsmarkt, also werden Unternehmen wie Carl Zeiss Meditec auch in einem unter Druck geratenen konjunkturellen Umfeld gut laufen, idealerweise sogar weiter steigende Gewinne erreichen. Heute wissen wir: Es kam anders.

Aus einer absurden Überbewertung wurde jetzt eine faire

Statt robustem Wachstum meldet die Branche eine flaue Nachfrage und erheblichen Druck auf die Gewinnmargen. Gesenkte Jahresprognosen wurden in den vergangenen Monaten fast zur Regel. Und die Kursziele sanken immer weiter. Hatten die Experten für Carl Zeiss Meditec im Frühjahr noch ein durchschnittliches Kursziel von 170 Euro, liegt dieses jetzt bei 118. Und die meisten Anleger wären wohl schon froh, wenn wenigstens das in absehbarer Zeit wieder erreicht würde.

Doch es fällt auf, dass der Gewinn, der sich aus den Anfang August vorgelegten Neun-Monats-Zahlen für das am 30.9. endende Geschäftsjahr 2022/2023 ableiten lässt, weit weniger fallen wird als es die Aktie tat. Der Grund: Jetzt wird die bis vor zwei Jahren noch dramatische Überbewertung der Aktie radikal abgebaut. Aus einem Kurs/Gewinn-Verhältnis, das in der Spitze noch bei völlig überzogenen 80 lag, ist jetzt eines von 30 geworden. Aber angesichts des Umstands, dass eine Belebung der Nachfrage letztlich kommen wird … ob über kurz oder über etwas länger, wird sich weisen … ist diese Bewertung jetzt fair, tendenziell sogar günstig.

Alleine das wäre ein Grund, bei dem am 19.4. vorgestellten, jetzt über 80 Prozent im Gewinn liegenden Short-Trade (die WKN dieses alten Trades vom April lautete HC3AJG) Kasse zu machen. Das Chartbild bietet ein weiteres Argument:

Auf kurz- wie mittelfristiger Ebene überverkauft

Das längerfristige Chartbild auf Wochenbasis zeigt, dass die Carl Zeiss Meditec-Aktie die langfristige Aufwärtstrendlinie sowie die wichtige, zuvor mehrfach gehaltene Unterstützungszone im Bereich 101,75/104,75 Euro gebrochen hat. Die nächste potenzielle Zielmarke wäre das höhere der beiden 2020er-Zwischentiefs bei 80,65 Euro. Eine Marke, die mit Blick auf die sogar auf Wochenbasis überverkaufte Markttechnik – hier im Chart der RSI-Indikator – halten könnte.

Quelle: marketmaker pp4

Im Chart auf Tagesbasis zeigt sich, dass der RSI-Indikator auch hier in der überverkauften Zone rangiert. Ein Indiz, dass die Abwärtsbewegung bereits in einer Übertreibungsphase ist. Hier sehen wir auch, dass die untere Begrenzung eines leicht keilförmigen Abwärtstrendkanals knapp unter 80 Euro verläuft und damit zusammen mit dem vorgenannten 2020er-Zwischentief eine Basis bieten könnte, in der die Short-Seller ihre Positionen erst einmal eindecken und die Aktie dadurch wieder höher ziehen könnten.

Quelle: marketmaker pp4

Hier die Baisse-Gewinne einzustreichen, ist sinnvoll. Dagegenzuhalten, sprich antizyklisch Long zu gehen, ist aber nur etwas für risikofreudige Trader, denn man muss immer einkalkulieren, dass selbst ein eher etwas weiter gelegter Stop Loss (den wir hier bei 77 Euro ansiedeln würden) in einer Übertreibungsphase unterboten werden könnte.

Long … mit vorsichtigem Hebel und ggf. längerem Atem

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 51,705 Euro einen Hebel von 2,6 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 77 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 2,50 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Carl Zeiss Meditec lautet HW75BM.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 93,84 Euro, 96,00 Euro, 101,75 Euro, 104,75 Euro

Unterstützungen: 80,65 Euro, 79,70 Euro, 67,70 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Carl Zeiss Meditec

Basiswert Carl Zeiss Meditec WKN HW75BM ISIN DE000HW75BM9 Basispreis 51,705 Euro K.O.-Schwelle 51,705 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 2,6 Stop Loss Zertifikat 2,50 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.