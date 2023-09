Tesla: Impuls in Vorbereitung

Morgan Stanley beispielshalber hat die Tesla-Aktien wegen des in der Planung befindlichen Supercomputers Dojo hochgestuft und sieht erhebliches Kurzpotenzial für die Papiere. Nicht zuletzt soll der Supercomputer in dem Bereich Mobilität - Robotertaxi, als auch bei diversen Netzwerkdiensten einen erheblichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz bilden. Die Einstufung der Tesla-Aktie wurde von Equal-Weight auf Overweight und das Kursziel auf 400,00 US-Dollar angehoben.

Abwärtstrend weiter intakt

Noch immer hält sich das Tesla-Papier in einem seit November 2021 bestehenden Abwärtstrend auf, der zurückliegende Ausbruchsversuch vom 19. Juli wurde einkassiert und drückte die Notierungen zeitweise in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts talwärts. Die Hochstufung von Morgan Stanley befeuerte das Papier zuletzt aber wieder, sodass die Aktie erneut ihren Abwärtstrend ansteuert. Konsistente Kaufsignale gehen allerdings erst oberhalb von 300,00 US-Dollar einher und könnten dann Gewinne an 314,67 und 384,29 US-Dollar bereithalten. Der Bereich bis 240,00 bzw. bis zum 200-Tage-Durchschnitt bei 225,69 US-Dollar bleibt dagegen als neutral zu bewerten. Es darunter dürften sich die Anzeichen auf eine größere Konsolidierung in Richtung 166,19 US-Dollar merklich verdichten.