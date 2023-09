DAX: Bullen müssen endlich handeln!

Der Beginn dieser Woche fiel für den deutschen Leitindex negativ aus, der hoffnungsvolle Sprung vom Freitag über den EMA 50 manifestierte sich am Montag in fallenden Notierungen exakt auf die charttechnisch markante Unterstützung von 15.700 Punkten. Für Aufschwung könnten allerdings die positiv in die neue Handelswoche gestarteten US-Indizes am Dienstag sorgen.

Gelingt es dem DAX demnach direkt auf dem Absatz zu drehen und mindestens über das Niveau von 15.766 Punkten zuzulegen, könnten noch einmal die Freitagshochs um 15.867 Punkten angesteuert werden. Größere Freudensprünge dürften allerdings wegen des nahenden EZB-Zinsentscheids nicht drin sein. Tendenziell wird ein ruhigerer Handel erwartet.

Auf der Unterseite begrenzt der Bereich um 15.690 Punkten das Barometer, darunter sollten sich Investoren allerdings auf Abschläge auf einen untergeordneten Aufwärtstrend bestehend seit Mitte August um 15.645 Punkten einstellen. Im Zweifel könnte darunter sogar noch einmal der 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 15.450 Punkten getriggert werden.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zum BSI Manufacturing Index für das laufende Quartal und den Erzeugerpreisen (CGP) per August vorgelegt. Italiens Arbeitslosenquote aus Q2 steht um 10:00 Uhr auf der Agenda, nur eine Stunde später folgt die europaweite Industrieproduktion aus Juli. Um 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu, um 14:30 Uhr geht es mit US-Verbraucherpreisen (inkl. Kernrate) per August weiter.