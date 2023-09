Kakao: Zeit Kasse zu machen

Wer den vorausgegangenen Besprechungen zum Kakao-Future seit Ende 2022 aufmerksam gefolgt ist und ein Investment gewagt hat, kann nun die Früchte seiner Geduld ernten und Kasse machen. Noch etwas Luft hat der Kakao-Future auf der Oberseite, erst bei 3.775 US-Dollar verlaufen die 2011‘er Hochs und dürften sicherlich für einen Pullback zur Unterseite sorgen. Wie groß diese allerdings ausfällt, bleibt abzuwarten, tendenziell wurden im Sommer viele neue Unterstützungen gebildet. Außerdem wird sich der weitere Werdegang erst nach den zu erwartenden Kursmustern für dieses Asset ableiten lassen.

Dynamisch zugelegt

Die dynamischen Kurszuwächse der letzten Monate haben ganze Arbeit geleistet, ausgehend von 3.775 US-Dollar sollten Abschläge auf 3.652 und darunter in den Bereich der Verlaufshochs aus 2015 um 3.429 US-Dollar zwingend erwartet werden, zumal dort auch eine noch nicht geschlossene Kurslücke verläuft. Überraschend käme dagegen ein dynamischer Ausbruch des Futures über die Hochs aus 2011, im Zuge dessen könnte eine überschießende Welle zeitweise in den Bereich von 4.024 US-Dollar aufwärts erreichen. Verlassen sollte man sich hierauf allerdings nicht, zweifelsfrei aber auf eine sehr stark erhöhte Volatilität in diesem Bereich.