MTU Aero Engines - „fallen angel“ …

… oder vielmehr, wo findet die MTU-Aktie einen Boden? Das ist nach den Kursverlusten der letzten Tage von 215 EUR bis auf 162 EUR die derzeit drängendste Frage. Zunächst aber hat der jüngste Kurseinbruch Spuren hinterlassen. So musste das Papier die Unterstützung in Form der „Ichimoku-Wolke“ preisgeben und auch der Basisaufwärtstrend seit dem Jahr 2009 (akt. bei 181,96 EUR) fiel dem aktuellen Rückschlag zum Opfer. Einen ersten wichtigen Auffangbereich markieren die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 162 EUR. Weitere Rückzugsmarken definieren das 61,8%-Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung von März 2020 bis April 2023 (154,04 EUR) und danach vor allem das Jahrestief von 2022 bei 149,20 EUR. Für die MTU-Aktie geht es in den nächsten Tagen darum, die beschriebenen Unterstützungen nicht auch noch zu unterschreiten, den Kursrückschlag der letzten Tage zu verdauen und ein neues Marktgleichgewicht zu finden. Dabei könnte der bereits jetzt im überverkauften Terrain notierende RSI helfen. Aufgrund der stark gestiegenen Volatilität bieten Discountzertifikate derzeit attraktive Produktkonditionen.

MTU Aero Engines (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart MTU Aero Engines

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

