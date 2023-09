NIKOLA - Es geht wieder los!

Nikola Corp - WKN: A2P4A9 - ISIN: US6541101050 - Kurs: 1,150 $ (Nasdaq)

Nach einem bisher ruhigen Wochenverlauf ist die Nikola-Aktie gestern extrem angesprungen. Auf Tradegate ging die Aktie bei 1,085 EUR aus dem Handel und konnte damit nicht ganz 35 % zulegen. Heute setzt sich die Aufwärtsbewegung weiter fort und im frühen vorbörslichen Handel notiert die Aktie 12 % über ihrem gestrigen Schlusskurs. Damit scheint die Nikola-Aktie wieder gezockt zu werden.

Ungünstige Überschrift, passendes Fazit!

Vor dem Hintergrund dieser Gewinne schaut die Überschrift der gestrigen Analyse „Aktie ertrinkt im Verlusten“ ungünstig aus. Wie im Text vermerkt, waren damit aber die langfristigen Verluste, die es in der Aktie seit Bestehen im Sommer 2020 gibt, gemeint. Von einstigen Kursen oberhalb von 60 EUR ist quasi nichts mehr übrig und nur wenige Anleger dürften im Plus sein.

Passender war das gestrige Fazit, in dem in der Nikola-Aktie eine Erholung in Richtung 1,00-1,10 EUR angesprochen wurde. Dass es jedoch tatsächlich und vor allen Dingen so schnell ging, überraschte mich trotzdem. Zudem sieht die aktuelle Kaufwelle weniger nach einer simplen Erholung aus. Sowohl die Volatilität als auch das Handelsvolumen zogen wieder deutlich an. Wird die Aktie etwa wieder gezockt?

Mitspielen oder nicht?

Die Vermutung einer neuerlichen Hype-Phase, getriggert durch Unternehmensaussagen, dass man Ende des Monats mit dem Verkauf von Fahrzeugen beginnen wird, liegt nahe. Trifft dies zu, dürften die Bullen auch vor den nächsten Widerständen im Bereich vor 1,37 EUR keine Angst haben. Als die Aktie das letzte Mal im Juni durchstartete, konnten in den ersten Tagen Gewinne von über 230 % erzielt werden. Bleibt sich die Aktie dieser Volatilität treu, reden wir schnell von Kursen im Bereich von 2,25-2,50 EUR.

Aber natürlich gibt es auch Alternativen und im Rahmen dessen kommt es schnell zu neuen Verkäufen. Charttechnisch ist zumindest der Bereich um 1,37 EUR eine erste Widerstandszone, gefolgt von ca. 1,75/1,846 EUR. Handelt es sich bei den gestrigen Gewinnen sogar um eine richtig böse Falle, sehen wir vielleicht sogar schon heute oder Anfang nächster Woche wieder Kurse bei 0,80 EUR.

Fazit: Abgesehen von der gestrigen Volatilität gibt es in der Nikola-Aktie keine konkreten Hinweise auf ein langfristiges Umdenken. Mit der Volatilität und dem Volumenanstieg liegt jedoch der Verdacht nahe, dass kurzfristig eine neue Hype-Phase angelaufen ist. In einer solchen darf der risikofreudige Trader nicht zögern, sonst läuft einem der Kurs davon. Aber es ist auch ein Spiel mit dem Feuer, denn die Volatilität ist grundsätzlich richtungslos, kann sich also auch nach unten entladen. Vor diesem Hintergrund dürfte der heutige Handelstag wichtig werden. Solange dieser nicht rot endet, scheinen die Käufer am Drücker zu sein.

