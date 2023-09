ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Continental auf 'Neutral' und Ziel auf 70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Continental von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 69 auf 70 Euro angehoben. Es sei die generelle Auffassung von Anlegern, dass die europäische Automobilindustrie vor einer Phase gedämpfter Absatz- und Preisentwicklungen stehe, schrieb Analyst George Galliers in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er gehe aber konstruktiver an den Sektor heran als die Anlegermenge. Im Zulieferbereich müssten Anleger selektieren. Die Verkaufsempfehlung für Continental strich er wegen einer soliden Barmittelentwicklung im Reifengeschäft und dem Potenzial, das Portfolio zu vereinfachen./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2023 / 04:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

