ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Lufthansa auf 13,50 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 14,10 auf 13,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers ließ in einer am Montag vorliegenden Studie aktuelle Entwicklungen der Treibstoffpreise sowie Ausfallzeiten von A320-Jets wegen der Probleme mit GTF-Triebwerken einfließen. 2024 dürften 20 A320neo-Flugzeuge nicht zur Verfügung stehen, was weniger als 5 Prozent der A320-Flotte entspreche./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2023 / 16:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2023 / 02:46 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

