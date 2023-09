GBP/USD: Fas Beste kommt erst noch!

Nach Ausbildung einer sehr eindeutigen SKS-Formation im Zeitraum zwischen Juni und Ende August dieses Jahres erfolgte durch den Bruch der Nackenlinie von 1,2610 US-Dollar ein Verkaufssignal mit einem vorläufigen Ziel am EMA 200 und darunter dem 61,8 % Fibonacci-Retracement aus der vorausgegangenen Aufwärtsbewegung. Zu erwähnen sei noch, dass vor Implementierung der SKS-Formation ein Ausbruch über einen Abwärtstrend bestehend seit 2021 gelungen war. Damit hat das vorherige Signal ganz klar die Dominanz, weshalb schon bald eine Bodenbildungsphase mit anschließender Trendumkehr erwartet werden darf. Spätestens an dieser Stelle sollten Bullen dann wieder das Regiment übernehmen.

Übergeordnetes Kaufsignal aktiv

Vorläufig sind weiter fallende Kurse bis in Bereich von 1,2308 US-Dollar zu erwarten, wo anschließend eine volatile Bodenbildungsphase beginnen sollte. Hier kreuzen gleich zwei wichtige Unterstützungen das Paar GBB/USD und könnten im Anschluss das vorausgegangene Kaufsignal aus dem Ausbruch über den seit 2021 bestehenden Abwärtstrend wieder in Kraft setzen. Kursgewinne an 1,2610 und darüber - in einem vorläufigen Zeitfenster - 1,2813 US-Dollar würden dann ermöglicht. Rutscht das Papier jedoch unerwartet unter 1,23 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis ab, bliebe als nächstes Ziel lediglich das Niveau von 1,20 US-Dollar auszurufen.