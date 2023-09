Jahresendspurt an den Börsen - das sollten Anleger beachten | Börse Stuttgart | Aktien

Direkt zum Video auf YouTube

► Darum geht's im Video: In gut drei Monaten ist das Börsenjahr 2023 schon wieder Geschichte. Wer hätte gedacht, dass die EZB so kräftig an der Zinsschraube dreht, die Inflation sich so hartnäckig hält und China mit dem Immobiliensektor eine so große Herausforderung lösen muss. Welche Themen die Märkte im Endspurt bewegen verrät Finanzmarkt-Experte Andreas Lipkow von der comdirect bank im Interview mit Cornelia Frey.



Timestamps:

00:00 ► Intro

00:38 ► Leitzinsen - Was können wir von der FED-Sitzung erwarten?

03:10 ►"Stagflation" und der Immobiliensektor

05:54 ► Unbedingt beobachten: Ölpreis

07:19 ► Sind (US)-Wahljahre wirklich gute Börsenjahre?

09:04 ► Blick nach Fernost - Chinas Immobilienproblem

11:37 ► Ist das schon Luxus? - Birkenstock vor dem Börsengang

13:50 ► Abmoderation & Outro



