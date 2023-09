Trading-Chance HelloFresh: „Fahnenstangen“ brechen. Auch hier.

Werbung

Seit Wochen können wir beobachten, dass die früher lange Zeit fast parallel laufenden Aktien HelloFresh und Delivery Hero absolut konträre Trends aufweisen. Während man bei Delivery Hero massiv auf Baisse spekuliert, schießt die HelloFresh-Aktie durch die Decke. Dadurch ist im Kursverlauf eine Fahnenstange entstanden. Und gerade dann, wenn es dem erreichten Kursniveau an Argumenten fehlt, sind diese besonders fragil: Eine Trading-Chance Short.

Dass der Kochboxen-Hersteller HelloFresh schwarze Zahlen schreibt und Delivery Hero von diesen noch weit entfernt ist, hätte man zwar auch lange vorher sehen können. Aber mit den Halbjahresergebnissen wurde das vielen erst wirklich bewusst. Also begann eine massive Umschichtung, raus als Delivery Hero, rein in HelloFresh. Doch die Sache steht auf tönernen Füßen, denn:

Die HelloFresh-Bilanz war nicht wirklich gut … und nicht gut genug für diese Rallye

Der Gewinn fiel bei HelloFresh im zweiten Quartal zwar besser aus als von den Experten vermutet. Aber das basierte vor allem auf verringerten Marketingausgaben, die laut HelloFresh im diesem Quartal schon wieder steigen sollen. Man könnte auch eine Augenbraue heben, wenn man sieht, dass der Umsatz nur auf dem Vorjahresniveau lag und auch nur deswegen, weil die durchschnittliche Bestellsumme stieg, denn die Zahl der aktiven Kunden war im Vergleich zum Vorjahr im zweiten Quartal um 700.000 auf 7,3 Millionen gefallen.

Das mag sich zwar besser lesen haben als die Bilanz des Mahlzeiten-Lieferanten Delivery Hero, aber gut waren diese Ergebnisse nicht. Nicht zuletzt, weil man am Umsatz und der fallenden Zahl aktiver Kunden klar erkennen konnte, dass die Inflation und die hohen Zinsen in Bereichen wie diesen, die keine essenziellen Bedürfnisse abdecken, sondern letztlich „nice to have“ sind, deutlich bremsend wirken. Und so begeistert, wie es schien, waren Anleger und Analysten eingangs auch nicht.

Chart- und markttechnisch heiß gelaufen

Immerhin war die HelloFresh-Aktie am Tag der Bilanzvorlage, dem 10. August, erst einmal gefallen. Erst, als die Aktie auf der 200-Tage-Linie aufsetzte, kamen Käufe auf. Die Verteidigung dieser Linie wurde die Basis einer Rallye, welche den Kurs, der bereits seit Ende Juni gestiegen war, erneut massiv höher katapultierte. Wobei der Chart zeigt, dass die Aufwärtstrendlinien immer steiler werden. Das ist das Bild einer sogenannten „Fahnenstange“, von der man sagt: Es geht auf der einen Seite ebenso schnell rauf wie auf der anderen dann wieder runter. Und nicht nur die Bilanz selbst würde ein Argument bieten, wieso die Aktie jetzt auf einer Leiter ohne Sprossen unterwegs ist.

So waren die Analysten unmittelbar nach den Bilanzdaten höchst geteilter Meinung darüber, ob man das positiv werten könne oder nicht. Am Tag der Bilanz und am Folgetag kamen vier neue Kursziele und Einschätzungen. Der Schnitt dieser vier Kursziele lag bei 25 Euro, dabei waren eine Kaufempfehlung, zweimal „Halten“ und einmal „Verkaufen“. Erst später kamen dann höhere Kursziele, als die Aktie längst massiv gestiegen war. Der Schnitt der aktuellen Experten-Kursziele liegt mit 31,25 Euro trotzdem unter dem aktuellen Kurs der Aktie.

Nimmt man dann noch die überkaufte Markttechnik hinzu, wobei der hier im Chart mit abgebildete RSI gerade ein Doppeltopp ausbildet, kommt man zu dem Schluss, dass der zuletzt ausgestoppte Short-Trade auf HelloFresh, den wir hier am 31. August vorgestellt hatten, durchaus wert wäre, erneuert zu werden.

Antizyklische Trades sind hoch spannend … und nur etwas für Trader mit guten Nerven

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 43,870 Euro, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 2,94. Den Stop Loss platzieren wir bei 36,80 Euro in der Aktie, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,70 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf HelloFresh lautet HS1XMY.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 33,12 Euro, 35,71 Euro

Unterstützungen: 30,30 Euro, 28,45 Euro, 27,45 Euro, 26,10 Euro, 23,10 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf HelloFresh

Basiswert HelloFresh WKN HS1XMY ISIN DE000HS1XMY5 Basispreis 43,870 Euro K.O.-Schwelle 43,870 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 2,94 Stop Loss Zertifikat 0,70 Euro

