Knaus Tabbert mit Wachstumsambitionen - Caravaning-Branche im Aufschwung

Knaus Tabbert gehört zu den größten europäischen Produzenten für Freizeitfahrzeuge. Heute hat das Unternehmen seine Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht.

Quartalszahlen Q2/23 im Überblick

Kennzahl Gemeldet Vorjahr Umsatz 385,7 Mio. EUR 225,1 Mio. EUR EBIT (bereinigt) 30,5 Mio. EUR 3,6 Mio. EUR Absatzmenge gesamt 8.275 Stück 6.545 Stück

Das Unternehmen hat an sein erstes starkes Quartal angeknüpft und im zweiten Quartal seinen Umsatz um 71,4 Prozent gesteigert. Das bereinigte Betriebsergebnis ist um 751,1 Prozent auf 30,5 Mio. EUR angestiegen.

Knaus hat die gesamte abgesetzte Menge um 26,4 Prozent gesteigert. Wohnwagen und Camper-Vans in Luxusausführungen waren besonders beliebt. Lediglich Wohnmobile wurden seltener verkauft.

Nachfrageboom nach der Pandemie

Die Nachfrage ist zu Beginn des Jahres rasant angestiegen und bleibt laut Unternehmen auch zum Ende des Quartals auf einem hohen Niveau. Nach der Pandemie entdecken die Leute ihre Reiselust wieder und die Caravaing-Branche bietet eine attraktive Alternative zu den immer teurer werdenen Flugreisen.

Forschung und Entwicklung

Das Unternehmen forscht vermehrt an Leichtbaufahrzeugen durch faserverstärkte Rahmentechnologie mit Blick auf umweltfreundliche E-Mobilität.

Prognose

Das Unternehmen hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Es wird von einem höheren Gewinn ausgegangen. Es wird eine EBITDA-Marge zwischen 8,5 un 9 Prozent erwartet (Zuvor 7,5-8 Prozent). Der Konzernumsatz wird auf 1,35 bis 1,45 Mrd. EUR geschätzt.

Mittelfristig bis 2027 verfolgt das Management ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 16-18 Prozent bis auf ein Niveau von 2 Mrd. EUR. Zudem strebt das Unternehmen an, die 10 Prozent-Marke für die EBITDA-Marge durch Skaleneffekte zu knacken.

Fazit

Die Pandemie hat alle Leute in Schock versetzt und uns gezeigt, was plötzlich auf uns zu kommen kann. Daraus haben die Menschen eine neue Mentalität entwickelt und möchten ihr Leben erst recht genießen. Die Dienstleistung- aber vor allem die Reisebranche profitieren am meisten davon, so auch Knaus Tabbert.

Die Prognoseanhebung sowie die ambitionierten mittelfristigen Ziele sind gute Nachrichten für Anleger. So Schoss der Aktienkurs auch nicht Grundlos um 8 Prozent auf 56,2 EUR in die Höhe.

Zu den rosigen Wachstumsasusichten winkt den Anlegern übrigens auch eine Dividendenrendite von 5,24 Prozent entgegen. Die Dividendenstrategie des Unternehmens ist die Hälfte der Gewinne an die Aktionäre auszuschütten, daran möchte Knaus Tabbert auch in Zukunft festhalten.