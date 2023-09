DAX: FED-Spuk ist noch nicht vorbei

Vor dem Hintergrund der Aussagen von FED-Chef Jerome Powell am gestrigen Abend unter dem Vorbehalt weiterer Zinsanhebungen in diesem Jahr verzeichnet der Deutsche Aktienindex DAX deutliche Verluste und hat sogar einen seit Mitte August bestehenden Aufwärtstrend intraday gebrochen. Dadurch müsste erneut der EMA 200 als Support einspringen, wo sich entsprechend eine neue Entscheidungsmarke für den Verlauf der nächsten Wochen befindet.

Demnach wären vom jetzigen Standpunkt aus weitere Verluste anzunehmen, zunächst auf den EMA 200 bei 15.469 Punkten, darunter auf die Verlaufstiefs aus Anfang Juli bei 15.457 Punkten.

Ein Aufwärtsszenario lässt sich nur sehr schwer realisieren, hier blockiert ein breites Widerstandsbollwerk zwischen 15.909 und 16.060 Punkten. Erst darüber dürfte ein Ausflug zurück an die Rekordstände aus 2021 bei 16.290 Punkten ermöglicht werden.

Weitere Wirtschaftsdaten folgen ab 16:00 Uhr mit dem vorläufigen Verbrauchervertrauen in der Eurozone per September, gefolgt vom Index der Frühindikatoren und Zahlen zum Verkauf bestehender Häuser (annualisiert) per August. Um 16:30 Uhr wird der wöchentliche erscheinende DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht veröffentlicht, gefolgt von der Bilanz der US-Notenbank FED um 22:30 Uhr.