DataDog: Belastungsprobe

Nachdem DataDog bei 199,68 US-Dollar Ende 2021 seinen vorläufig letzten Höhepunkt nach einer äußerst steilen Kursrallye markiert hatte, setzte eine nicht unerwartete Konsolidierung ein und brachte Verluste auf die untere Aufwärtstrendbegrenzung im 110,64 US-Dollar hervor. Dieses Niveau wurde praktisch ohne einen Zwischenstopp gebrochen und führte zu Abschlägen auf 61,34 US-Dollar bis Anfang dieses Jahres. Über Monate hinweg bastelten Investoren in diesem Bereich an einem Boden und konnte diesen erfolgreich durch einen Kursanstieg über 90,00 US-Dollar Mitte Mai aktivieren. In der Folge stieg die Aktie bis knapp 120,00 US-Dollar und damit das zuvor ermittelte Kursziel an.

Letzte Hoffnung Nackenlinie

Eine eindeutige Auflösung der SKS-Formation durch einen Bruch von 83,87 US-Dollar und damit der Nackenlinie der SKS-Formation könnte neuerliches Korrekturpotenzial freisetzen, zunächst auf 76,52 und darunter in den Bereich der Verlaufstiefs aus 2021 bei 69,73 US-Dollar. Dieses Szenario würde sich hervorragend für den Aufbau von kurzzeitigen Short-Positionen auf den Basiswert anbieten. Noch allerdings besitzen Bullen die Chance das Blatt zu wenden, hierfür sollte jedoch mindestens ein Kursanstieg über 102,65 US-Dollar gelingen. In der Folge könnten Kursgewinne an 110,00 und darüber 120,00 US-Dollar generiert werden.