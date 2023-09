DAX: Sommertiefs halten vorerst

Der Deutsche Aktienindex DAX hat in der abgelaufenen Handelswoche nach einem erfolglosen Ausbruchsversuch über das markante Widerstandsniveau um 16.000 Punkten herbe Verluste erlitten und begab sich zurück auf seinen 200-Tage-Durchschnitt. In einer ersten Reaktion sorgte dieser für einen Pullback zur Oberseite, zu Beginn dieser Woche könnten die Gewinne sogar noch weiter ausgebaut werden.

Auf Sicht der nächsten Stunden wären durchaus weitere Zugewinne des heimischen Leitbarometers an den 50-Tage-Durchschnitt um 15.687 Punkten möglich, aber erst darüber dürfte erneut der Widerstandsbereich zwischen 15.909 und 16.060 Punkten in den Fokus der Investoren rücken.

Eine Auflösung des seit Februar öffnenden Keils durch einen Kursrutsch unter 15.350 Zähler dürfte dagegen die Abwärtsrisiken in Richtung 15.150 und 14.818 Punkte verstärken.

Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit Deutschlands Importpreisen aus August auf der Agenda, der Hauptfokus am Montag dürfte dagegen auf den ifo-Geschäftsklima Index per September um 10:00 Uhr gerichtet sein. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit dem Chicago Fed National Activity Index per August dazu.