Scout24 - Modell und Chart: 2 Mal “ja”

Die Scout24-Aktie hat es in den letzten Monaten mehrfach in unseren Newsletter geschafft (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 8. September und 6. Juli ). Hintergrund war u. a. eine Selektion, welche wir regelmäßig durchführen: So filtern wir jede Woche die 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX® nach den Kriterien Relative Stärke nach Levy und Average True Range (ATR). Etwas weniger „technisch“ ausgedrückt, sollen damit schwankungsarme Momentumtitel selektiert werden. Gemessen an diesen beiden Kriterien steht die Börsenampel für den Titel auch weiterhin auf „grün“. Gleichzeitig dient das Papier als Lehrbuchbeispiel dafür, zusätzlich zu dieser quantitativen Auswertung auch noch den Abgleich mit der konkreten charttechnischen Situation vorzunehmen. Hier hat der Sprung über den Kreuzwiderstand aus dem Korrekturtrend seit September 2020 (akt. bei 60,28 EUR), der 200-Wochen-Linie (akt. bei 61,24 EUR) sowie verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten für den Abschluss einer großen Bodenbildung gesorgt (siehe Chart). Aus dieser Trendwende ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 15 EUR, welches sehr gut mit den Hochs von 2021 bei 73,36 EUR harmoniert. Die o. g. Ausbruchsmarken gelten indes als strategische Absicherung.

Scout24 (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Scout24

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

