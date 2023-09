S&P Global gibt Dividende bekannt

Der US-Finanzdienstleister S&P Global Inc. (ISIN: US78409V1044, NYSE: SPGI) wird am 12. Dezember 2023 (Record date: 28. November 2023) eine Quartalsdividende in Höhe von 90 US-Cents je Aktie ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde.

Der Konzern mit Sitz in New York schüttet auf das Jahr hochgerechnet 3,60 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht beim aktuellen Kursniveau von 363,06 US-Dollar einer Dividendenrendite von 0,99 Prozent (Stand: 27. September 2023). Ende Januar 2023 erfolgte eine Anhebung um 6,4 Prozent. Es war die 50. jährliche Steigerung in Folge. S&P Global (ehemals: McGraw Hill Financial Inc.) zahlt bereits seit 1937 jedes Jahr eine Dividende. Darüber hinaus ist der Konzern nach eigenen Angaben eines von weniger als 25 Unternehmen aus dem S&P 500-Index, das die Ausschüttung in den letzten 50 Jahren jährlich erhöht hat.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erwirtschaftete S&P Global einen Umsatz in Höhe von 3,10 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,99 Mrd. US-Dollar) bei einem Nettogewinn von 511 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 972 Mio. US-Dollar), wie am 27. Juli 2023 berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 8,40 Prozent im Plus (Stand: 27. September 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 115,85 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de