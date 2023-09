Tagesausblick für 29.09.: DAX fängt sich vorerst. MTU Aero Engines gewinnt wieder an Höhe.

Es deutet sich eine Bodenbildung an. Nach den deutlichen Kursabschlägen an den Märkten in den zurückliegenden zwei Wochen haben sich DAX® und EUROSTOXX®50 stabilisiert. In den USA ließ der Druck auf Dow & Co trotz anhaltend hoher Zinsen und des Ölpreisanstiegs etwas nach. In Spanien stieg die Inflation zwar im September auf 3,2 Prozent. Der Wert lag jedoch unter den Erwartungen. In Deutschland ließ der Inflationsdruck überraschend stark nach. So lag der harmonisierte Verbraucherpreisindex 4,3 Prozent über dem Vorjahresmonat. Erwartet wurden 4,5 Prozent. Dies sorgte für ein gewisses Aufatmen bei den Investoren. Morgen werden noch Inflationszahlen aus der gesamten Eurozone erwartet. Zudem werden zwei US-Notenbänker Reden halten.

An den Anleihemärkten zeigte sich das seit Tagen gewohnte Bild. Die Renditen ziehen weiter an. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen steuerte dabei auf die Marke von 3 Prozent zu. Der Goldpreis ist bei stetig steigenden langfristigen Zinsen der große Verlierer. Heute tauchte der Goldpreis unter die Marke von 1.880 US-Dollar. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil hat bei 97,75 US-Dollar die Oberkante des Aufwärtstrendkanals erreicht. Das Ende der Rally ist noch nicht erreicht.

Unternehmen im Fokus

Bei den Einzelwerten fielen unter anderem die Aktien von Airbus, ams Osram, MTU Aero Engines und Nordex. ams Osram will sich frisches Kapital beschaffen, um die Bilanz zu stärken und das Wachstum zu finanzieren. Der Windanlagenbauer konnte erneut einen Großauftrag einfahren. Airbus und MTU Aero Engines profitierten von positiven Analystenkommentaren. Nach dem gestrigen Rebound setzt Kion heute den Erholungskurs fort und distanziert sich damit weiter von der 200-Tage-Durchschnittsmarke. Deutsche Lufthansa setzte angesichts des anhaltend hohen Ölpreises den Sinkflug fort.

Wichtige Termine: