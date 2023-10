Anleihen machen Aktien erneut einen Strich durch die Rechnung

Der S&P 500 hat vier Wochen in Folge Kursverluste verbucht und endete den September mit einem Minus von 4,7%. Dass der Shutdown temporär abgewendet werden konnte ist zwar erfreulich, ist aber kein Grund für steigende Kurse. Historisch betrachtet wirken sich Shutdowns auf die Wall Street kaum aus. Dass die Renditen der US-Staatsanleihen, der US-Dollar und der Ölpreis Auftrieb haben, bremst den Optimismus am Montag ein. Im Wochenverlauf stehen vor allem Wirtschaftsdaten im Fokus. Am Dienstag und Freitag werden zuerst die JOLTS (Anzahl der unbesetzten Stellen) und die September-Arbeitsmarktdaten gemeldet. Heute um 16 Uhr MSZ wird der ISM Einkaufsmanager Index der Industrie gemeldet. Außerdem werden sich diese Woche zehn Mitglieder der FED zu Wort melden.



00:00 - Intro

00:13 - Überblick | Steuerlich bedingte Verkäufe | Boeing

01:43 - Saisonale Trends: Oktober & 4. Quartal

04:00 - Was sorgt für Gegenwind?

05:18 - Ausblick heute

07:08 - Wochenausblick (u.a. Wirtschaftsdaten, Arbeitsmarkt)

08:30 - Glaubensfrage

09:07 - Shutdown temporär abgewendet

12:05 - Versuch einer Amtsenthebung eingeleitet

12:40 - China Wirtschaftsdaten | Ausblick

14:08 - Tesla | Rivian | Li Auto | Nio

16:30 - Streik in der Autoindustrie

17:20 - Weitere Streiks: Hollywood, Healthcare, Casino

18:03 - Bonität der Verbraucher verschlechtert

18:58 - Analysten zu Solar Edge, Enphase, Salesforce, Microsoft, Etsy

20:04 - Apple | Nvidia

21:06 - Clorox | DA Davidson

22:06 - In eigener Sache



