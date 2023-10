COINBASE - Starker Bitcoin schiebt die Aktie an

Coinbase Global Inc - WKN: A2QP7J - ISIN: US19260Q1076 - Kurs: 75,080 $ (Nasdaq)

Die Coinbase-Aktie vollzog in der vergangenen Woche ein bullisches Reversal an der alten Flaggenoberkante, welche nun zum zweiten Mal als Unterstützung bestätigt wurde. Vorbörslich notiert das Papier heute bei rund 79 USD und damit gut 5 % oberhalb des Schlusskurses vom Freitag.

Neutrale Marktphase dauert an

Ein neues Handelssignal wird mit dem heutigen Kurssprung zunächst nicht ausgelöst. Bei rund 83 - 88 USD verläuft ein breiter Widerstandsbereich als wichtige Hürde. Erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde neue Kaufsignale für einen Anstieg bis 113 und später ggf. 151 - 155 USD auslösen.

Auf der Unterseite wäre bei neuer Kursschwäche erneut die alten Flaggenoberkante eine Unterstützungsmarke, darunter liegt bei 65 - 66 USD noch eine Auffangzone. Erst mit einem nachhaltigen Abtauchen unter 63 USD würde sich das kurzfristige Chartbild deutlicher eintrüben. Abgaben bis 55 - 57 oder 46 - 47 USD könnten dann eingeleitet werden.

Fazit: Die Bullen versuchen gerade ein Comeback, ein erster Schritt ist mit dem Reversal an der alten Flaggenoberkante getan. Allerdings notiert die Aktie weiterhin in der mehrwöchigen Seitwärtsrange und damit in einer trendlosen Handelsspanne. Erst mit dem Ausbruch über die Zwischenhochs der letzten Wochen würden neue Kaufsignale entstehen. Bis dahin besteht kein akuter Handlungsbedarf.

Coinbase Global Inc Aktie

