DAX® - “outside quarter” als Taktgeber

“If in doubt, zoom out!”. Dieses Börsenbonmot bringt unsere analytische Vorgehensweise absolut treffend auf den Punkt. Den Quartalsultimo möchten wir nutzen, um „den Charme der hohen Zeitebene“ nochmals exemplarisch aufzuzeigen. Schließlich liegt beim DAX® derzeit eine ganz besondere Konstellation vor. Mit 16.529 Punkten verbuchten die deutschen Standardwerte ein höheres Hoch und mit 15.139 Punkten ein tieferes Tief als im vorangegangenen 2. Quartal. In der Konsequenz entsteht ein sog. Außenstab (siehe Chart). Den Begrenzungen einer solcher „outside candle“ misst der Techniker regelmäßig eine besondere Bedeutung zu, womit die strategischen Leitplanken schon mal definiert sind. Die obere Begrenzung harmoniert dabei bestens mit den Hochs von Ende 2021 und Anfang 2022 (16.290/16.285 Punkten). Andererseits bildet das erwartungsgemäß herausfordernde 3. Quartal ein „bearish engulfing“. Bei einem Abgleiten unter den unteren Signalgeber müssen Anlegerinnen und Anleger indes von einem Scheitern am beschriebenen „Deckel“ ausgehen. Gleichzeitig steigen dann auch die Risiken der Ausprägung eines klassischen Doppeltops (Fortsetzung auf auf www.hsbc-zertifikate.de ).

DAX® (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.