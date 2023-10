BMW - Dreht der Aktienkurs an diesem Support?

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 94,490 € (XETRA)

Aktuell droht der Wert nach der am Widerstand bei 100,42 EUR gescheiterten Erholung, wie in der letzten stock3-Plus-Analyse erwartet, auch unter das Septembertief bei 93,62 EUR einzubrechen. Diese Chance dürften sich die Bären auch nicht entgehen lassen und die BMW-Aktie weiter unter das Tief aus dem März bei 92,37 EUR und letztlich an den Support bei 89,42 EUR drücken.

Mehr zu unseren Premium-Analysen und Tradingsetups von stock3 Plus kannst Du hier erfahren.

Erholungschance zum Greifen nahe

Nachdem auf diesem Niveau eine ganze Reihe von Kurszielen der laufenden Korrektur zusammentreffen, wäre die 89,42-EUR-Marke prädestiniert für eine Wiederaufnahme der Aufwärtstrendphase, die mit dem Hoch bei 113,46 EUR geendet hatte. Darunter dürfte der Kurs allerdings bis 86,71 und 84,47 EUR fallen.

Für eine Pause innerhalb der großen Korrekturphase müsste die Aktie dagegen jetzt zunächst über 96,50 EUR ansteigen. Bullisch wäre derzeit aber erst ein Ausbruch über die Hürde bei 100,42 EUR zu werten.

BMW-Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)