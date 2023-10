Fresenius Medical Care: SKS-Formation belastet

In 2018 markierte Fresenius Medical Care bei 93,82 Euro noch ein stolzes Verlaufshoch, Ende selben Jahres kam es jedoch zu dynamischen Kursverlusten auf rund 56,00 Euro, nach einer temporären Zwischenerholung ging es im Sommer letzten Jahres noch eine Stufe auf die Verlaufstiefs aus 2009 und 25,51 Euro weiter runter. Erst an dieser Stelle gelang Ende letzten Jahres eine technische Gegenreaktion, die geradewegs an den Horizontalwiderstand von rund 47,50 Euro aufwärts geführt hatte. Diese Erholung scheint jedoch aufgrund der aktuellen Kursentwicklung ein Ende zu nehmen, eine seit April dieses Jahres im Aufbau befindliche SKS-Formation unterliegt aller Wahrscheinlichkeit nach noch in dieser Woche einer Aktivierung.

Korrektur schreitet voran

Eine Auflösung der SKS-Formation durch den Bruch der dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um 39,65 Euro dürfte das Papier auf Sicht den nächsten Tage und Wochen weiter belasten, Kursrücksetzer auf 37,79 und darunter 35,82 Euro wären keine Überraschung und würden sich für ein kurzzeitiges Short-Engagement anbieten. Spätestens ab 33,16 Euro dürften aber wieder Schnäppchenjäger die Aktie abfangen und für gewisse Zugewinne sorgen. Noch allerdings ist das letzte Wort nicht gesprochen, ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 40,00 Euro könnte noch einmal ein letztes Aufbäumen mit potenziellen Kursgewinnen an 44,00 Euro hervorbringen.