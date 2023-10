GNW-Adhoc: babelforce wird im Bericht "Gartner® Cool VendorsT in Composable Customer Engagement Platforms 2023" als Cool Vendor bezeichnet

^BERLIN, Oct. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die in Berlin ansässige Customer Experience (CX)-Plattform babelforce freut sich über ihre Auszeichnung als Gartner Cool Vendor 2023 im Bericht ?Gartner Cool Vendors in Composable Customer Engagement Platforms". ?Dies ist eine große Auszeichnung für unser Unternehmen", so Pierce Buckley, CEO und Mitgründer von babelforce. ?Wir sehen dies als eine wichtige Anerkennung des Wertes von No-Code-Plattformen im Bereich Customer Experience." ?Die Customer-Experience-Branche bewegt sich zunehmend in Richtung tief integrierter und anpassbarer oder ?komponierbarer" Lösungen, die den CX-Teams die Flexibilität geben, mit allen anfallenden Herausforderungen umzugehen. Mit babelforce bieten wir unseren Kunden diese Art von Lösung an." Dem Bericht zufolge ?werden bis 2025 95 % der Unternehmen weltweit API-fähige CPaaS-Angebote (Communication Platform as a Service) nutzen."(1) ?Ich bin sehr froh, dass Gartner babelforce anerkannt hat," so Buckley weiter. Für weitere Informationen über babelforce besuchen Sie bitte www.babelforce.com (https://www.babelforce.com/) (1) Gartner, Cool Vendors in Composable Customer Engagements Platforms, Pankil Sheth, Lisa Unden-Farboud, Daniel O'Connell, Brian Doherty, Ajit Patankar, 5. September 2023. GARTNER und COOL VENDORS sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Researchpublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartners Researchpublikationen spiegeln die Meinungen der Researchorganisation von Gartner wider und sind nicht als Tatsachenbehauptungen anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieses Research aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Über babelforce babelforce ist eine Customer Experience-Plattform (CX) mit Sitz in Berlin, Deutschland. Ihre No-Code-Plattform wurde entwickelt, um CX für Unternehmen jeder Größe einfacher und anpassungsfähiger zu machen. Mit babelforce können Unternehmen leistungsstarke, integrierte Tools zur Kundenbindung nutzen, ohne sich auf komplexes Coding verlassen zu müssen. Das Ergebnis ist eine zugängliche, einfach zu bedienende und unendlich anpassbare Customer Experience- Plattform. °