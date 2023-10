mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Produkteinführung

Neuste Google Modelle exklusiv mit Abos aller Anbieter bei mobilezone vorbestellen



04.10.2023 / 16:44 CET/CEST



MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 4. Oktober 2023 Google hat mit dem Google Pixel 8, dem Pixel 8 Pro und dem Pixel 7a seine neusten Modelle vorgestellt. Diese können ab sofort bis zum 11. Oktober 2023 exklusiv bei mobilezone vorbestellt und ab dem 12. Oktober 2023 schweizweit gekauft werden. «Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden als ausgewählter Vertriebspartner die neusten Smartphone-Modelle von Google zugänglich machen dürfen», sagt Roger Wassmer, CEO von mobilezone Schweiz. Das Google Pixel 8, das Google Pixel 8 Pro sowie das Google Pixel 7a können bis zum 11. Oktober 2023 vorbestellt werden und sind ab dem 12. Oktober 2023 in allen mobilezone Shops und online ausschliesslich bei mobilezone mit und ohne Abo aller relevanter Anbieter erhältlich. Christine Antlanger -Winter, Country Director Google Switzerland, sagt: «Wir sind stolz darauf, die neuesten Smartphones aus der Google Hardware-Familie im Schweizer Markt einzuführen. Mit mobilezone haben wir dafür den richtigen Partner gefunden und freuen uns auf die gute Zusammenarbeit.» Die beiden Modelle Google Pixel 8 und 8 Pro bieten durch den neuen Google Tensor G3-Prozessor und die KI von Google zahlreiche intelligente Features für Video- und Fotografie, sowie praktische Unterstützung im Alltag. Beispielsweise durch «Live-Übersetzung», mit der Gespräche in 49 Sprachen übersetzt werden können. Beide Modelle überzeugen mit einem eleganten, formschönen Design und verfügen über grosse Displays (6.2 Zoll beim Google Pixel 8 und 6.7 Zoll beim Google Pixel 8 Pro) für ein einmaliges Bild-Erlebnis. Das Google Pixel 8 kommt mit einer Zweifach-Rückkamera mit 50 plus 12 Megapixeln, das 8 Pro mit einer Dreifach-Rückkamera mit 50 plus 48 Megapixeln. Beide Geräte haben zudem einen intelligenten Akku, welcher über 24 Stunden beziehungsweise bei Verwendung des Extrem-Energiesparmodus direkt nach dem Aufladen bis zu 72 Stunden halten kann. Das Google Pixel 7a ist dank des Google Tensor G2-Prozessors schnell, verfügt über ein etwas kleineres Display (6.1 Zoll), eine 64 Megapixel-Rückkamera und überzeugt durch beeindruckende Fotos und einen attraktiven Preis. Weiterführende Links: https://www.mobilezone.ch/de/google-pixel-8 Medienmitteilung (PDF)

