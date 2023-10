RWE - Aktie im Ausverkauf

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 32,730 € (XETRA)

Weit über ein Jahr lang hofften Anleger in der RWE-Aktie auf einen neuen Aufwärtstrend. Über mehr als eine große Konsolidierung zwischen ca. 44 EUR auf der Oberseite und 37 EUR auf der Unterseite kam die Aktie bis zum September aber nicht hinaus. Dann kam endlich der lang erwartete Trend, nur leider komplett auf der falschen Seite. Die Aktie fiel Anfang des letzten Monats unter den wichtigen Supportbereich bei 38/37 EUR zurück und das damit verbundene bärische Signal wurde im Anschluss durch weiter nachgebenden Notierungen bestätigt. Allein gestern gab der Kurs fast 4 % nach, womit die Verluste derzeit schon fast Sell-Off-Charakter haben.

Günstig, aber günstig genug?

Strategisch gesehen ist die RWE-Aktie mit den jüngsten Kursverlusten natürlich wieder günstiger geworden. Die Frage ist jedoch, ob man sich tatsächlich blind in diesen Ausverkauf als Käufer engagieren sollte. Kurzfristig ist der Trend abwärts gerichtet und selbst kleinere Stabilisierungsansätze sind bisher nicht zu erkennen. Darüber hinaus drohen in der Aktie weitere Kursverluste bis hin zu ca. 30/28 EUR und dem dortigen Unterstützungsbereich.

Kleinere Erholungen würden an diesem bärischen Szenario zunächst wenig ändern. Um auch wieder mittelfristig bullisch nach vorne zu schauen, müsste es zu einer größeren Trendwende kommen. Im kurzfristigen Bereich wären eine kleine Bodenbildung, als auch nachhaltige Kurse oberhalb von ca. 35,50 EUR ein erster Schritt in diese Richtung.

Fazit: Wer sich mittelfristig und langfristig in der RWE-Aktie engagieren möchte, kann sich den Wert dank der jüngsten Kursverluste in die Watchlist legen. Überstürzen muss man jedoch nichts. Auf kurzfristiger Ebene ist die Aktie weiterhin angeschlagen. Dabei wären in den nächsten Wochen sogar noch Abgaben in Richtung 30 EUR und tiefer möglich.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)