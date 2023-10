RWE - Sell Off, Aufwärtstrendbruch! [+]

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 32,800 € (XETRA)

S&P Utilities Select Sector Index - Kurs: 571,72 Pkt (Cboe)

[Nachtrag: Ich habe ganz unten eine weitere Grafik implementiert und kommentiert]

Chart1: In der vergangenen Woche wurde die Aufwärtstrendlinie seit 2016 bei 35,80 EUR gebrochen. In dieser Woche rutscht der Aktienkurs dynamisch unter den roten EMA200 auf Wochenbasis, der derzeit bei 35,xx EUR als wichtige Unterstützung im Markt liegt. Das sieht nicht gut aus. Mal schauen, wo sie den Wochenschlusskurs hinbauen.

Chart2: US-Versorgerindex! Seit Juli 2021 hatte sich eine riesige multiple bärische SKS ausgebildet. Deren Unterstützung bei 640 Punkten wurde aufgegeben. Es läuft ein charttechnisch regelkonformer Sell Off. Hintergrund das Umfeld in 2022 rasch steigender Zinsen.

RWE AG w

S&P Utilities Select Sector Index

Erhöht die FED Leitzins bis wieder etwas in die Luft fliegt ?

Chart1: Am Ende vieler US-Leitzinsanhebungszyklen stand eine größere Krise. Ich gehe bislang nicht davon aus, dass es diesmal erneut so kommen wird. Bisher ist der Markt resilient, wenngleich in einigen Segmenten (s. Hausbau, Immobilien, wirtschaftlich prekäre Lage bei kleineren US-Unternehmen, wirtschaftlich prekäre Lage bei verschuldeten Unternehmen, etc.) starke Unruhe herrscht. Und, eine echte Krise bei US-Regionalbanken hatten wir sehr wohl schon.

Chart2 zeigt den Verlauf der US-Renditen ultralangfristig. Die Zinsen befanden sich zuletzt auf einem 5.000-Jahrestief.

Wichtige börsenrelevante Termine findest Du im Wirtschaftskalender von stock3 bzw. stock3 Terminal und im Terminkalender der stock3 App.

Wissenswertes rund um stock3

📱stock3 App

Ein wertvoller Begleiter für die Beobachtung der Märkte und den Handel unterwegs. Zwar ist stock3.com auch mobil hervorragend nutzbar, aber die App kann einiges, was die Webseite nicht kann. Hier geht es zur App-Übersichtsseite auf stock3. Direktlink Android Direktlink iOS.

💻stock3 Terminal

Das stock3 Terminal (früher: "Guidants") ist die ideale Ergänzung zu stock3.com und funktioniert auch sehr gut als eigenständige Plattform für personalisiertes Informieren, Analysieren und Traden. Das Terminal ist zur Benutzung im Browser gedacht und nicht für Smartphones geeignet (dafür nutzen Sie bitte unsere App!) Hier geht es zum stock3 Terminal.

📰Newsletter

Der stock3 Weekly erscheint jede Woche am Mittwoch, enthält auch Tipps für den Umgang mit stock3, App und Terminal. Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

Zins-Spike in 2023 sieht wie der 1987 aus

Interessant! Renditeverlauf (der 10-jährigen US-Staatsanleihen) in 1987 in blau versus Renditeverlauf in diesem Jahr in schwarz.

Demnach dürften wir in den nächsten Tagen ein markantes Renditehoch sehen. Wenn ja, würde das die Unruhe aus dem Markt nehmen.

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)