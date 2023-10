Der Konzertfilm TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR überschreitet die Marke von 100 Millionen Dollar im weltweiten Kartenvorverkauf mehr als eine Woche vor dem Kinostart am Freitag, den 13. Oktober in mehr als 8.500 Theatern in 100 Ländern weltweit

Der rekordverdächtige Konzertfilm TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR von Taylor Swift wird in den meisten Ländern am 13. Oktober um 18 Uhr Ortszeit in die Kinos kommen

AMC Theatres Distribution und seine Untervertriebspartner Variance Films, Trafalgar Releasing, Cinepolis und Cineplex haben mit Kinobetreibern, die weltweit mehr als 8.500 Kinos in 100 Ländern repräsentieren, Vereinbarungen zur Vorführung dieses Films getroffen

Dies gilt auch für Nordamerika, wo AMC Theatres Distribution bereits Vereinbarungen getroffen hat, den Konzertfilm TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR ab dem 13. Oktober in fast 4.000 Kinos zu zeigen; alle großen Kinoketten in Nordamerika sind in dieses Taylor Swift-Kinophänomen einbezogen

AMC Theatres Distribution und AMC Entertainment® (NYSE:AMC), der größte Kinobetreiber in den Vereinigten Staaten und der Welt, gaben heute bekannt, dass bis zum 4. Oktober für den Konzertfilm TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR weltweit mehr als 100 Millionen Dollar an Vorverkaufskarten verkauft wurden. Am 13. Oktober wird der Konzertfilm TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR in den meisten der bestätigten 8.500 Kinos in 100 Ländern auf der ganzen Welt anlaufen.

Die Nachfrage des Publikums nach dem Konzertfilm TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR war von dem Moment an, als er zum ersten Mal angekündigt wurde, unglaublich groß. Es dauerte weniger als 24 Stunden, bis der Konzertfilm TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR den AMC-Rekord für den höchsten Kartenverkauf an einem einzigen Tag in der 103-jährigen Geschichte von AMC brach. Der Kartenvorverkauf ist in den gesamten Vereinigten Staaten stark, von den größten Städten bis hin zu den kleinsten Ortschaften, und er ist besonders stark bei Premium-Großbildformaten wie IMAX, Dolby Cinema, PRIME bei AMC und anderen Premium-Erlebnismarken.

AMC und seine Untervertriebspartner Variance Films in den Vereinigten Staaten, Cineplex in Kanada, Cinepolis in Mexiko und Mittelamerika sowie Trafalgar Releasing außerhalb Nordamerikas haben auf das breite Interesse der Kinobetreiber an der Aufführung des Konzertfilms TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR reagiert und mehr als 8.500 Kinos in 100 Ländern weltweit bestätigt. AMC und seine Untervertriebspartner bemühen sich weiterhin um Vereinbarungen mit weiteren Kinobetreibern auf der ganzen Welt, um diese spektakuläre Tournee von Taylor Swift zu zeigen.

Der Konzertfilm TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR wird donnerstags, freitags, samstags und sonntags mindestens vier Mal pro Tag in allen AMC-Kinos in den USA gezeigt. Er wird auch in allen ODEON-Kinos in Europa zu sehen sein. Für US-Fans, die den Konzertfilm in AMC Theatres erleben möchten, sind Karten unter amctheatres.com/TheErasTour erhältlich.

Kinobesucher, die Tickets für andere Kinos in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt erwerben möchten, finden weitere Informationen und Spielzeiten unter TSTheErasTourFilm.com.

