BECHTLE - Das wird jetzt entscheidend

Bechtle AG - WKN: 515870 - ISIN: DE0005158703 - Kurs: 44,260 € (XETRA)

Die Bechtle-Aktie markierte im November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 69,56 EUR. Danach fiel der Wert deutlich ab. Im Oktober 2022 markierte er ein Tief bei 32,57 EUR. Im Dezember 2022 testete der Wert dieses Tief noch einmal.

Damit bildete die Aktie den Kopf einer inversen SKS aus. Diese SKS wurde mit dem Ausbruch über die Nackenlinie Mitte August vollendet. Mit einem Hoch bei 46,78 EUR scheiterte der Wert an der Widerstandszone zwischen 47,16 EUR und 49,67 EUR. Es kam zu einem Pullback an die Nackenlinie der inversen SKS. Problematisch an dieser SKS ist, dass es beim Ausbruch keinen klaren Volumenanstieg gab.

Kaufwelle dennoch möglich

Die Bechtle-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen deutlich ansteigen. Ein Anstieg in Richtung 53,90 EUR und sogar an das Allzeithoch bei 69,56 EUR wäre möglich.

Ein Rückfall unter den EMA50 (Wochenbasis) bei 41,23 EUR würde die Bullen allerdings in Schwierigkeiten bringen. Abgaben bis 34,85 oder sogar 32,57 EUR wären dann möglich.

Fazit: Die Ausgangsbasis für eine weitere Rally ist geschaffen. Noch fehlt aber ein klarer Impuls für diese Rally.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)