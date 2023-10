BASF - Aktienkurs bricht weiter ein!

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 40,750 € (XETRA)

Das Risiko in der BASF-Aktie hat in den vergangenen Wochen und Monaten spürbar zugenommen und entlädt sich heute weiter nach unten. Im frühen Montagshandel gibt der Kurs über 2,50 % nach, womit die Käufer den Stabilisierungsversuch der letzten Tage aufgeben. Preislich gesehen ist die Aktie mittlerweile so günstig wie seit ca. einem Jahr nicht mehr und während Anleger auf ein Ende des Ausverkaufs hoffen, stellt sich die Frage, wie gut die Chancen dafür sind.

Die Risiken scheinen überschaubar

Die aktuellen Kursverluste in der Aktie kommen nicht überraschend. Bereits in der letzten Woche haben wir darauf hingewiesen. Trotz der aktuellen Probleme müssen Investoren den Kopf jedoch nicht in den Sand stecken. Der langfristige Chart zeigt, auf welchen starken Unterstützungsbereich die Kurse mittlerweile zulaufen. Ohne Zweifel ist das aktuelle Sentiment bärisch und kurzfristig neue Tiefs sollten eingeplant werden. Bis hin zu ca. 37,35 EUR gibt es jedoch eine ganze Reihe von Unterstützungen, die der Aktie Halt geben könnten. Im Idealfall kann der Preisbereich auch für einen großen Boden genutzt werden. Trifft dies zu, wären in den kommenden Monaten Gewinne jenseits von 50 EUR möglich. Das eigentliche Minimalziel einer solchen Stabilisierung liegt im Bereich von ca. 53,75 EUR. Kommt es sogar zum langfristigen Trendwechsel, wären Gewinne auf 70 EUR möglich.

Trotz dieser Potenziale muss aktuell festgehalten werden, dass ein Erreichen dieser Ziele bisher nur Wunschdenken ist. Um diese Ziele abzuarbeiten, müsste erst einmal der kurzfristige Ausverkauf der Aktie gestoppt werden. Damit kommen wir auch zum großen Problem. Sollte dies nicht gelingen und die Kurse geben nachhaltig unter 37 EUR nach, könnte die Aktie problemlos weiter in den tiefen 30er-Bereich fallen.

Fazit: Der aktuelle Trend in der BASF-Aktie ist weiterhin abwärts gerichtet. Diesen kurzfristigen Risiken stellt sich jedoch ein langfristiger Support entgegen und der hat durchaus das Potenzial, die Aktie zu stabilisieren. Konkrete Bodenformationen oder bullische Signale sind bis dato aber nicht zu erkennen, womit die Aktie im längerfristigen Kontext aktuell nur auf „Hold“ steht.

BASF Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)