DAIMLER TRUCK - Aktie gerät ins Schlingern!

Daimler Truck Holding - WKN: DTR0CK - ISIN: DE000DTR0CK8 - Kurs: 31,390 € (XETRA)

Es gibt Entwicklungen, die möchtest du als Investor in deiner Lieblingsaktie nicht sehen. Das, was gerade in der Daimler-Truck-Aktie passiert, gehört leider dazu. Die Aktie gibt heute fast 4 % nach und fällt dabei unter einen wichtigen Supportbereich zurück. Aus der Konsolidierung der letzten Wochen könnte jetzt eine große Topformation werden.

Chancen und Risiken liegen dicht beisammen!

Mit den heutigen Kursverlusten in der Daimler-Truck-Aktie sind die Käufer unter Zugzwang. Man müsste die heutigen Verluste schnell kontern und nachhaltig Kurse oberhalb von ca. 32,30 EUR etablieren, um wieder optimistischer nach vorne zu schauen. Unmöglich ist eine solche Entwicklung nicht, zum jetzigen Zeitpunkt bleibt sie jedoch Wunschdenken. Die Aktie gibt im Montagshandel extrem dynamisch nach und bildet zum Zeitpunkt dieser Zeilen sogar das Schlusslicht im Deutschen Aktienindex. Das sind mit Sicherheit keine guten Nachrichten. Sollte sich die Topformation weiter entfalten, müsste mit Abgaben auf 30,30 EUR und sogar wieder bis in den Bereich von 29 EUR gerechnet werden.

In Panik müssen Aktionäre der Daimler-Track-Aktie aber nicht verfallen. Wie bereits geschrieben, kann sich auch das aktuell bärisches Signal schnell zum Fehlsignal entwickeln. Aber selbst wenn die oben genannten bärischen Ziele abgearbeitet werden, könnte dies nur eine Korrektur darstellen. Letztmalig fand eine solche zum Jahreswechsel statt und am Ende erreichte die Aktie ausgehend von 27,57 EUR doch noch ein neues Hoch.

Fazit: Die Käufer in der Daimler-Track-Aktie sind nicht chancenlos. Aktuell ist jedoch Vorsicht geboten. Die Kurse könnten in den nächsten Tagen weiter in den Bereich von 30 EUR nachgeben. Aktuell würde erst ein Tagesschlusskurs oberhalb von 32,30 EUR die Lage wieder etwas entspannen. Bis dahin bleibt die Aktie kurzfristig ein „Sell“.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)