EQS-News: Northern Data AG: Taiga Cloud kündigt strategische europäische Partnerschaft mit GIGABYTE an

Die strategische europäische Partnerschaft baut Taigas Position als Europas größter unabhängiger Cloud Service Provider mit NVIDIA-Hardware weiter aus

GIGABYTE wird Taiga Cloud 20 NVIDIA H100 GPU-Pods im Wert von EUR 400 Mio. liefern, die ab Ende Q4 2023 für Kunden verfügbar sind

Taiga Cloud skaliert weiter, um die explodierende Nachfrage nach generativer KI-Rechenleistung zu decken



Frankfurt am Main - 9. Oktober 2023 – Taiga Cloud, Europas erster und größter Anbieter von generativen KI-Cloud-Diensten und Teil der Northern Data Group (Börsenkürzel: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), ist eine strategische europäische Partnerschaft mit GIGABYTE eingegangen, einem Brancheninnovator und Marktführer im Bereich Enterprise Computing. Die Partnerschaft versetzt Taiga Cloud in die Lage, die steigende Nachfrage nach Rechenleistung für generative KI-Anwendungen zu bedienen.

Die Partnerschaft folgt auf die jüngste Investition in 20 NVIDIA H100 GPU-Pods, von denen jeder aus 512 H100 GPUs besteht, die von GIGABYTE geliefert werden. Dieser Kauf baut Taigas Position als Europas größter unabhängiger Cloud Service Provider (CSP) mit NVIDIA-Hardware weiter aus – mit mittlerweile über 19.000 NVIDIA H100, A100 und RTX A6000 GPUs – und festigt den Status als NVIDIA Elite Partner.

GIGABYTE hat eng mit den Entwicklern der Taiga Cloud zusammengearbeitet, um die NVIDIA H100 GPU-Infrastruktur auf einzigartige Weise in Pods mit 512 GPUs zu konfigurieren, die über NVIDIA BlueField DPUs und die NVIDIA Quantum-2 InfiniBand-Plattform zu Inseln mit jeweils vier Pods (2.048 GPUs) verbunden sind. Diese Konfiguration wird dazu beitragen, die nächste Innovationswelle auf dem Markt für generative KI voranzutreiben, indem sie effiziente und schnelle Trainingsmethoden für große Sprachmodule (Large Language Models, LLMs) ermöglicht und damit generative KI-Lösungen für Unternehmen in wesentlich kürzerer Zeit bereitstellt.



Durch die Lieferung der begehrten NVIDIA H100 GPUs an Taiga Cloud ermöglicht GIGABYTE eine beschleunigte Chip-Lieferkette in Europa. Kunden können ihr Interesse an H100 im Voraus anmelden, wobei der Zugang vor Ende 2023 freigeschaltet wird. Diese Partnerschaft ist die Weiterentwicklung einer mehr als zweijährigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen, die damit begann, dass GIGABYTE Taiga Cloud NVIDIA A100-Grafikprozessoren zur Verfügung stellte, die in dem wegweisenden Rechenzentrum der Northern Data Group in Boden, Schweden, gehostet werden.



Karl Havard, Managing Director von Taiga Cloud, kommentiert: „Wir freuen uns, diesen nächsten strategischen Schritt in unserer langjährigen Partnerschaft mit GIGABYTE zu machen. Er wird Taiga Cloud dabei helfen, Rechenleistung für Organisationen in ganz Europa zugänglich zu machen. Die Partnerschaft baut auf der laufenden Zusammenarbeit zwischen GIGABYTE und Taiga Cloud auf, innovationsstarken Organisationen Rechenleistung bereitzustellen, und läutet eine spannende Zukunft für den Markt der generativen KI ein. Da die Kunden noch vor Ende des vierten Quartals 2023 Zugang zu den H100-Grafikprozessoren erhalten, trägt diese Partnerschaft dazu bei, Innovationen im Bereich der generativen KI in ganz Europa zu beschleunigen.“



Thomas Yen, Sales Director von Giga Computing, kommentiert: „Um der großen Nachfrage von Unternehmen nach KI-gestützten Lösungen gerecht zu werden, ist GIGABYTE stolz darauf, Taiga Cloud dabei zu unterstützen, den Zugang zu den größten mit sauberer Energie betriebenen, skalierbaren KI- und ML-Rechenkapazitäten in Europa zu ermöglichen. Wir freuen uns darauf, das volle Potenzial unserer Beziehung im Zuge der weiteren strategischen Partnerschaft auszuschöpfen.“



Über Taiga Cloud:

Taiga Cloud ist Europas erster und größter Anbieter von generativen KI-Cloud-Diensten. Als Teil der Northern Data Group bieten wir ein flexibles, sicheres und konformes Cloud-basiertes ultraschnelles GPU-Netzwerk, das von der neuesten Generation von NVIDIA-Hardware angetrieben wird, um die anspruchsvollsten Rechenanforderungen von Unternehmen zu erfüllen. Hochintensive, groß angelegte Rechenleistung ist entscheidend für die Beschleunigung von generativen KI-Modellen und -Forschung, die eine neue Ära technologischer Durchbrüche einleiten wird. Die energieeffiziente Cloud von Taiga wird von Europas größtem Cluster aus NVIDIA A100 Tensor Core und H100 Tensor Core GPUs angetrieben und ermöglicht es Unternehmen, KI- und ML-Innovationen nach Bedarf zu beschleunigen - mit einer Technologie, die vollständig skalierbar und innerhalb einer Stunde betriebsbereit ist.



Über die Northern Data Group:

Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein Anbieter von energieeffizienter High Performance Computing (HPC)-Infrastruktur für Unternehmen und Forschungseinrichtungen, der GPU- und ASIC-basierte Lösungen einsetzt. Unsere flexible Rechenleistung treibt die Innovation in unseren drei Kerngeschäftsbereichen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Mit unserer HPC-Infrastruktur leisten wir Pionierarbeit bei anspruchsvollen Computing-Innovationen, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreiben. Unsere enge Zusammenarbeit mit branchenführenden Herstellern wie GIGABYTE, AMD und NVIDIA ist von grundlegender Bedeutung für die Beschleunigung von Innovationen in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie.



Über Giga Computing:

Giga Computing Technology steht für Innovation in der Branche und ist ein Leader auf dem Enterprise Computing-Markt. Auch nach der Ausgliederung aus GIGABYTE bewahren wir die Hardware-Expertise in den Bereichen Fertigung und Produktdesign, wobei wir als eigenständiges Unternehmen zunehmend in unsere Kernkompetenzen investieren. Unser komplettes Produktportfolio berücksichtigt alle Workloads, vom Rechenzentrum bis Edge, einschließlich traditioneller und sich entwickelnder Workloads in HPC und KI, bis hin zu Datenanalyse, 5G/Edge, Cloud-Computing u.v.m. Unsere langjährigen Partnerschaften mit den größten Technologieführern gewährleisten, dass unsere neuen Produkte immer high-end sind. Sie werden auf neuen Partnerplattformen gelauncht. Unsere Systeme stehen für Leistung, Sicherheit, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit. Erfahren Sie mehr unter https://www.gigacomputing.com/ und abonnieren Sie unseren Newsletter.



