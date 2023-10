Kupfer: Ist die Weltwirtschaft schon so weit?

Im Zeitraum zwischen Juli 2022 und Mitte Januar dieses Jahres vollzog der Kupfer-Future eine Aufwärtsbewegung von 3,131 auf 4,355 US-Dollar, anschließend drehte der Wind, der Preis fiel auf die zentrale Unterstützung aus Ende letzten Jahres um 3,563 US-Dollar zurück. Genau an dieser Stelle könnte durch die jüngsten Kursgewinne aus der abgelaufenen und dieser Handelswoche ein Doppelboden hervorgehen und mittelfristig wieder das Industriemetall in die richtige Spur bringen. Bis es allerdings so weit kommt, sollte zunächst der seit Januar bestehende Abwärtstrend überwunden werden.

Situation entspannt beobachten

Aus der aktuellen Kursentwicklung ergeben sich höchstens spekulative Handelsansätze, erst wenn der Kupferpreis mindestens über ein Niveau von 3,855 US-Dollar ansteigt, würden die Chancen auf einen mittelfristigen Trendwechsel mit anschließenden Zielen um 4,024 und 4,195 US-Dollar sichtlich zunehmen. Auf der Unterseite dürfte ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb der aktuellen Monatstiefs von 3,545 US-Dollar eine Korrekturfortsetzung implizieren, in einem ersten Schritt auf 3,475 US-Dollar, darunter auf 3,252 Dollar. Zur Vorsicht sollte die Entwicklung der nächsten Wochen zunächst von der Seitenlinie aus betrachtet werden.