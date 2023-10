Rivian Automotive: Chance auf Trendwechsel

Rivian Automotive scheint nach dem Hochfahren seiner Produktionskapazitäten in einer deutlich besseren Lage zu sein, als noch Geld für die Errichtung der Kapazitäten verbrannt wurde. Dies könnte aus technischer Sicht vorläufig eine Erholungsbewegung an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung verlaufend um den EMA 200 auf Tagesbasis bei 22,65 US-Dollar auslösen. Aber erst oberhalb von 24,00 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis dürften die aktuellen Jahreshochs bei 28,06 US-Dollar und darüber die Barriere aus Ende 2022 verlaufend um 32,00 US-Dollar in den Fokus den Investoren geraten. Auf der Unterseite wäre unterhalb der Vorwochentiefs von 17,65 US-Dollar ein Rücksetzer auf rund 16,00 US-Dollar kaum mehr auszuschließen.

Fazit:

Technisch lässt sich der Kursverlauf der Rivian Automotive-Aktie seit den Jahrestiefs von 11,68 Dollar in eine klassische 1-2-3-Erholung einordnen, aktuell befindet sich das Papier in der zweiten Welle. Oberhalb von 24,00 US-Dollar würden demnach weitere Anstiegschancen an rund 32,00 US-Dollar entstehen und könnten über entsprechende Zertifikate nachgehandelt werden. Exemplarisch könnte hierbei das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB8APE ausgestattet mit einem Hebel von 3,1 zum Einsatz kommen. Vom gegenwärtigen Niveau aus würde sich bereits eine Renditechance von satten 195 Prozent ergeben. Ziel des Scheins läge bei rechnerisch 1,78 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aber das Niveau von 22,00 US-Dollar gemessen am Basiswert vorläufig nicht überschreiten, woraus sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 0,83 Euro ergeben würde.