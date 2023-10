Candlesticks zeigen Einstiegschancen in S&P 500, Dow Jones und DAX - Charttechnik mit Rüdiger Born

Ist es die Zeit für Kerzenformationen?

Ist es die Zeit für Kerzenformationen? Tatsächlich machen es der S&P 500 und seine Kollegen, der EUR/USD und andere Märkte gerade vor: Die sogenannten Candlestick Patterns bieten tolle Einstiegschancen in verschiedenen Märkten. Und was hat es mit den Heikin Ashi auf sich? Fragen wie diese und natürlich das aktuelle Marktbild sind Thema dieser Ausgabe der BNP Paribas BORN Akademie. Außerdem werden wir ganz praxisnah auf DAX, Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq blicken, aber auch auf die Details bei Gold, Nestlé, Redcare Pharmacy, Microsoft, Mercedes-Benz Group, K+S, dem Hang Seng und noch so manchem mehr. Seid also unbedingt mit dabei, ich freue mich auf Euch!

