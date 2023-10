RHEINMETALL - Spekulationsgewinne jetzt realisieren?

Rheinmetall AG - WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Kurs: 260,200 € (XETRA)

Die Welt kommt nicht zum Durchatmen! Gefühlt jagt seit geraumer Zeit eine Krise die nächste. Nach dem Ukraine-Krieg brodelt es nun auch an anderen Ecken und Enden, jüngst im Kosovo und Israel. Letzteres sorgte in dieser Woche für starke Kursgewinne in der Rheinmetall-Aktie. Allein heute kann der Kurs um 2,08 % zulegen. In stock3-Plus wurde die Aktie vorbörslich am Montag besprochen und konnte seitdem Gewinne von über 11 % erzielen. Der im Rahmen dieser Analyse vorgestellte Knock-out-Optionsschein legte sogar um satte 72 % zu und das, ohne auch nur ansatzweise in die Nähe des Stopps zukommen.

Die nächste Entscheidung steht an!

Warum gibt es jetzt ein Update? Der Grund dafür ist relativ simpel. Mit den jüngsten Kursgewinnen steht eine neue Entscheidung an. Die Rheinmetall-Aktie ist seit April in einer Flaggenformation unterwegs und erreicht jetzt den oberen Widerstandsbereich. Beginnend ab ca. 261 EUR könnte es für die Käufer schwerer werden. Strategisch gesehen bleiben diese aber im Vorteil. Im besten Fall kann die Flagge sogar direkt nach oben überwunden werden. In diesem Fall ließen sich derzeit rechnerische Kursziele bei knapp 293 EUR und sogar im Bereich von 310 EUR ausmachen.

An diesen Zielen kann auch festgehalten werden, selbst wenn die Käufer aktuell im Bereich von 265 EUR scheitern. In diesem Fall hätten die Bullen in den kommenden Wochen zwei Chancen, um wieder durchzustarten. Zum einen könnte man den internen Flaggensupport um 248 EUR nutzen. Reicht das Kaufinteresse hier noch nicht aus, ist natürlich auch die untere Flaggenbegrenzung eine wichtige Unterstützungszone. Erst wenn diese bärisch gebrochen wird, trübt sich das Chartbild ein.

Fazit: Die kurzfristige Kaufwelle in der Rheinmetall-Aktie erreicht heute ihren Zielkorridor. Damit steht eine neue Entscheidung an. Kurzfristig ist das Kursgeschehen engmaschig zu verfolgen, während mittelfristig weitere Gewinne in Richtung 300-EUR-Marke möglich sind.

Trading kannst du nicht nur lernen, du musst es auch! Ich helfe dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

Rheinmetall Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)