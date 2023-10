STABILUS - Geduld zahlt sich aus

Stabilus SE - WKN: STAB1L - ISIN: DE000STAB1L8 - Kurs: 52,050 € (XETRA)

Das 100%-Projektionsziel der ersten großen Korrekturphase von März bis Anfang Mai bei 48,55 EUR ist mittlerweile erreicht worden und damit auch ein vorzeitiges Ende der Korrektur möglich. Dies unterstreicht auch die dreiecksförmige Konsolidierung der letzten Wochen, aus der sich die Stabilus-Aktie jetzt mit einem Anstieg über 53,85 EUR befreien könnte.

Damit wäre der nächste Schritt für eine erfolgreiche Trendwende getan und eine Erholung bis an die Widerstandsmarke bei 55,65 EUR zu erwarten. An dieser Hürde besteht zugleich die vorerst letzte Chance der Bären, den Abwärtstrend seit März fortzusetzen. Denn darüber wäre der Einbruch seit 60,21 EUR neutralisiert und ein Anstieg an eben dieses Hoch wahrscheinlich.

Auf der Unterseite wäre aktuell erst ein erneutes Unterschreiten der überwundenen Abwärtstrendlinie auf Höhe von 50,50 EUR bärisch zu werten. Eine weitere Korrektur könnte aber erneut am Abwärtsziel bei 48,55 EUR enden und damit auch ein Einbruch auf 44,00 EUR verhindert werden.

Stabilus Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)