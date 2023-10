Dow: Bullen können sich nicht durchsetzen

Übergeordnet herrscht bereits seit April letzten Jahres und einem Kursstand von 71,86 US-Dollar ein intakter Abwärtstrend bei Dow, den Tiefpunkt markierte der Wert bei 43,04 US-Dollar im Oktober letzten Jahres. Von dort startet zwar eine Erholungsbewegung an die zentrale Hürde von rund 60,00 US-Dollar, der laufende Abwärtstrend drückte das Papier jedoch wieder gen Süden. Ein vielversprechender Ausbruchsversuch Ende Juli endete nur wenig später erneut in Gewinnmitnahmen, diese führten den Wert auf rund 50,00 US-Dollar wieder zurück in den ursprünglichen Abwärtstrend talwärts. Hier mehren sich die Zeichen auf einen weiteren Ausverkauf, da augenscheinlich kein stabiler Boden etabliert werden kann.

Käufer ziehen Liquidität ab

Der Liquiditätsschwund in der Dow-Aktie äußert sich auch in dieser Woche durch Gewinnmitnahmen auf rund 50,00 US-Dollar, Tagesschlusskurse unterhalb von 49,50 US-Dollar dürften das Schicksal der Aktie für die nächste Zeit besiegeln und könnten einen Kursrutsch auf 48,34 und darunter sogar 46,73 US-Dollar auslösen. Im Zweifel werden noch einmal die Verlaufstiefs aus Ende letzten Jahres bei 43,04 US-Dollar angesteuert. Auf der Oberseite würde es mindestens eines Kurssprungs über 56,50 US-Dollar bedürfen, damit noch einmal der Widerstandsbereich um 60,00 US-Dollar einem Test unterzogen werden kann.